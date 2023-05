Am Sonntag zieht nachmittags ein schweres Unwetter über Teile der Region. Stark in Mitleidenschaft werden dabei die Brettener Kernstadt sowie die Gemeinde Gondelsheim gezogen. In Pforzheim wird der Kindertag abgebrochen.

Am Sonntagnachmittag ist ein schweres Unwetter mit starken Regenfällen über einige Teile der Region hinweggezogen. In Bretten hat sich vom Steiner Pfad aus ein Sturzbach aus Schlamm- und Dreckwasser über die Felder bis in die Kernstadt ergossen. In der Großen Kreisstadt wurden laut Mitteilung der Feuerwehr „mehrere Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen“.#

Die Feuerwehr war „mit mehreren Kräften vor Ort“, teilt Brettens Stadtkommandant Oliver Haas auf Anfrage dieser Redaktion mit. Hass spricht von einer „leichten Schlammlawine“, die sich gebildet habe. Einige Keller und Garagen hätten etwas abbekommen, sagt Haas. Auch in den Stadtteilen Diedelsheim und Dürrenbüchig sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Zudem sei die Fahrbahn der Bundesstraße 293 zeitweise „überflutet“ gewesen, so der Stadtkommandant weiter, der Verkehr sei „stark eingeschränkt“ gewesen.

Bitte aus Gondelsheim: Autofahrer sollen nicht direkt durch Schmutzwasser fahren

Auch die Gemeinde Gondelsheim war stark betroffen, dort floss Schlammwasser bis in die Ortsmitte. „Das war brutal viel Wasser“, berichtet Bürgermeister Markus Rupp (SPD), es sehe aus wie auf einem „Trümmerfeld“. Der Mai sei „immer eine schwierige Zeit“, so Rupp, bei solchen Starkregenereignissen könne sich das Wasser in der Regel „ohne große Hindernisse“ einen einfachen Weg über die Äcker bahnen.

Rücksichtnahme sieht definitiv anders aus. Markus Rupp, Bürgermeister

Das würden „leider“ auch die Autofahrer tun, die direkt nach den Regenfällen wieder durch den Ort gefahren seien, berichtet Rupp weiter. Das sei einfach ärgerlich, denn so würde das Schmutzwasser, das betroffene Anwohner zuvor mühsam aus ihren Einfahrten gefegt haben, wieder dorthin zurückgedrückt. „Rücksichtnahme sieht definitiv anders aus“, meint der Gondelsheimer Rathauschef.

Kindertag wird in Pforzheim abgebrochen

In Pforzheim wurde wegen des schweren Unwetters am Sonntag der Kindertag im Enzauenpark abgebrochen. Auf dem Areal an der Enz hatten sich seit dem Vormittag mehr als 10.000 Besucher getummelt und rege die vielen Spielangebote genutzt. Dann spielte allerdings das Wetter nicht mehr mit – und nach rund dreieinhalb Stunden beendete ein Wolkenbruch die beliebte Veranstaltung vorzeitig.