Straßenbauamt verteidigt Fällung.

Kritik von Gondelsheimer Förster: Straßenbauamt lässt gesunde Bäume an der B35 fällen

An der Bundesstraße 35 bei Gondelsheim wurden Bäume zurückgeschnitten. Dabei wurden auch gesunde Bäume gefällt, was in Gondelsheim auf Kritik stößt.