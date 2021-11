Markus Rupp ist in Gondelsheim neuer und alter Bürgermeister

Eine Überraschung war es nicht: Markus Rupp ist zum Bürgermeister in Gondelsheim wiedergewählt worden. Damit ist Rupp nun der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis.

Das Ergebnis steht fest: Gondelsheims alter Bürgermeister Markus Rupp (SPD) ist auch der neue Schultes.

Mit einem Anteil von 85,55 Prozent Ja-Stimmen und ohne Gegenkandidat ist Rupp wieder gewählt worden. Die Wahlbeteiligung in der Kraichgaugemeinde lag bei 39,3 Prozent.

Der gebürtige Gondelsheimer genießt in der Gemeinde einen breiten Rückhalt. Auch die Mitglieder im Gemeinderat schätzen nach eigenem Bekunden die Zusammenarbeit mit dem SPD-Mann. Mit dem Ergebnis am Sonntag tritt er nun nach 24 Jahren Gemeindearbeit seine vierte Amtszeit an. Rupp ist somit der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis.

Mehr zur Wahl in Gondelsheim im Lauf des Abends.