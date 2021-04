Keine Verletzten

Psychisch auffälliger Mann randaliert und bedroht Nachbarn in Gondelsheim

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Sonntagvormittag in seiner Wohnung in Gondelsheim randaliert, Nachbarn bedroht und Suizidgedanken geäußert. Nach einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert.