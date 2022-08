Hohe Reinigungskosten

Motiv Liebeskummer? In Bretten tauchen immer mehr illegale Graffiti auf

In schwarzer Schrift macht ein Unbekannter in Bretten anscheinend seinen Liebeskummer publik. Mindestens zehn Graffiti verteilen sich in der Melanchthonstadt. Sie sind nicht nur der Stadt ein Dorn im Auge.