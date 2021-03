Grüne Andrea Schwarz wird nach schlafloser Nacht mit tollem Ergebnis belohnt

Ein Zugewinn von fünf Prozentpunkten im Wahlkreis und von sechs in Bretten, das Landtags-Mandat verteidigt und Platz eins in der Stadt zementiert: Die Grünen-Politikerin Andrea Schwarz hat ihre Herausforderer deutlich abgehängt.

Nicht nur der Wahlkreis Bretten schimmert in einem satten Grünton, auch die Stadt ist fest in grüner Hand. Wie schon 2016 ist Andrea Schwarz, die vor fünf Jahren erstmals ins Landesparlament in Stuttgart einzog ist, auch bei der Landtagswahl 2021 die strahlende Siegerin.

„Es freut mich natürlich, dass die Wahl so ausgegangen ist. Das ist die Bestätigung meiner Arbeit sowie der Arbeit der Grünen insgesamt“, erklärt Schwarz, die so ihr Landtags-Mandat verteidigte.

23.870 Wähler machten ihr Kreuz auf dem Stimmzettel hinter dem Namen der Grünen-Politikerin, die damit 32,05 Prozent aller Stimmen im Wahlkreis 30 für sich verbuchte.