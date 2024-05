Grüne in Bretten legen Fokus auf Stadtentwicklung und Gartenschau

Vier Wochen vor den Kommunal- und Europawahlen nutzen alle Parteien in Bretten die Gelegenheit, für Ihre Themen und Kandidaten zu werben. Was planen die Grünen – und warum?

Herrliches Frühsommerwetter mit strahlend blauem Himmel. Der Brettener Marktplatz ist mit Marktständen dick bepackt, davor zahlreiche Menschen beim wöchentlichen Frische-Einkauf. Die Außenbewirtung der Gastronomie ist gut besetzt und entspannte Flaneure allerorten.

Und dann sind da noch die Wahlkämpfer. Sie versuchen, ihre Themen an die Frau und den Mann zu bringen, und deren Wahlentscheidung zugunsten der eigenen Partei zu lenken. Die Grünen präsentieren sich direkt am Weltkugelbrunnen. Vis-à-vis lädt ein „Schwätzbänkle“ im Schatten zum Verweilen ein.

Bis zu 20 Grad Temperaturunterschied

An vorderster Front die drei Kandidaten, die die Gemeinderatsliste anführen. Die Grünen würden jeden Samstag ein Thema besonders in den Fokus ihres Standes stellen, erläutert Frank Schneidereit. Heute stehe das Thema Stadtentwicklung und Gartenschau im Mittelpunkt der Informationskampagne.

Mit Fotos aus verschiedenen Brettener Straßen präsentieren sie den Unterschied von mit Bäumen begrünten und unbegrünten Straßenräumen. Es gehe um die Schatten spendende Wirkung der Bäume, die auch ein Aufheizen des Raumes begrenzen würden, erklärt Ute Kratzmeier. Hier seien Unterschiede von bis zu 20 Grad Lufttemperatur messbar.

Infoveranstaltungen zur Gartenschau in Bretten sind vielen Bürgern offenbar unbekannt

In der Diskussion über erneuerbare Energien bringt Nina Tossenberger die Idee einer Energiegenossenschaft ein. „Wenn sich die Bürger als Mitglied einer Genossenschaft direkt an Photovoltaik- oder Windkraftanlagen beteiligen und davon auch finanziell profitieren können, steigt auch die Akzeptanz in der Bevölkerung“, ist sie überzeugt.

Klimaschutz ist eines der Kernthemen der Grünen, daher liegt ihnen auch die kommende Gartenschau am Herzen. An einem aufgehängten Plan erläutern die Kandidaten den Stand der Planung. Immer wieder werben sie für die beiden städtischen Informationsveranstaltungen im Juni, die bei vielen Passanten offenbar noch unbekannt sind.

Grüne sehen Zeitprobleme für die Umsetzung der Gartenschau

Dabei scheint manchmal unklar, ob es noch um grüne Stadtentwicklungspolitik geht oder um nachgeholte Öffentlichkeitsarbeit im Dienste der Stadtverwaltung. Als sich dann Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) dazugesellt, entspinnt sich eine lebhafte Diskussion zwischen Wahlkämpfern und Stadtoberhaupt zu aktuellen Veränderungen in den Planungen.

Im Gegensatz zu den grünen Kandidaten, die die Zeit für die Umsetzung der Maßnahmen schwinden sehen, zeigt sich Wolff bezüglich des Zeitplans völlig entspannt. Nina Tossenberger plädiert dafür, die Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Social Media zu erweitern. Nach ihren Worten ist das Amtsblatt als Hauptinformationsquelle nicht mehr ausreichend.

Apropos Information: Den Umstand, dass alle im Gemeinderat vertretenen Parteien mit Infoständen in der Fußgängerzone vertreten sind, macht sich Familie Wagner zunutze. Während der Impuls zur Kontaktaufnahme meist von den Wahlkämpfern ausgeht, fragt Andreas Wagner gezielt nach Kandidatenlisten und Wahlprogramm. Vom Marktplatz kommend, haben er und seine Frau alle Stände abgeklappert und die Wahlinformationen eingesammelt.

„Wir sind jetzt bestens ausgerüstet“, sagt Andreas Wagner. Ja, auch von der AfD haben sie Material mitgenommen, bestätigt seine Frau Alice. „Zu Hause setzen wir uns mit unseren beiden erwachsenen Kindern zusammen, werten gemeinsam die Programme aus und debattieren darüber“, sagt Andreas Wagner.

Das wird sicher eine spannende Diskussion. Alice Wagner

Bürgerin aus Bretten

„Gerade die Jugend hat oft einen anderen Blickwinkel und andere Argumente“, ergänzt Alice Wagner, „das wird sicher eine spannende Diskussion.“ Am Ende werde natürlich jeder seinen eigenen Stimmzettel ausfüllen, betonen beide. Sie nehmen noch ein grünes Windrad entgegen und schlendern weiter.

Neben ihren schriftlichen Informationen werben die Wahlkämpfer aller Parteien mit Gummibärchen, Kugelschreibern oder Äpfeln um die Aufmerksamkeit der Passanten. Ins Auge fallen besonders die Kandidaten der Freien Wähler und der aktiven. In einheitlichen Poloshirts gekleidet, heben sie sich von den Passanten ab, sind sofort als Kandidaten erkennbar und ansprechbar.

Und auch der Wahlkampf um den Chefsessel im Brettener Rathaus nimmt weiter Fahrt auf. Sowohl Nico Morast (CDU) als auch Jana Freist, Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) und Fabian Nowak (Grüne) sind an diesem Samstagvormittag in der Fußgängerzone präsent und suchen das Gespräch mit potenziellen Wählerinnen und Wählern.