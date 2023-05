Zu wenig Anmeldungen

Grundschule in Bretten-Büchig bleibt für weitere zwei Jahre geschlossen

Im September fehlten die Lehrer, jetzt fehlen die Schüler. Und so bleibt die Grundschule in Bretten-Büchig weiterhin geschlossen. Einige Bürger sehen darin das Ende der Grundschule in ihrem Ort.