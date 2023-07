Gute Stimmung bei den Läufen durch Bretten nach der Zwangspause

Der Sparkasse-Kraichgau-City Cup ist ein beliebter Lauf, der viele Teilnehmer aus dem Umkreis anlockt. Die Strecke führt die Läufer durch Brettens schöne Altstadt mit ihren Gassen und über den Marktplatz mit den prächtigen Fachwerkhäusern.

Neben drei Schülerläufen gibt es einen Fünf-Kilometer-Lauf und einen Zehn-Kilometer-Lauf. Firmen und Vereine oder andere Gruppierungen gehen außerdem bei der 4 x 2,5-Kilometer-Staffel an den Start.

Zwangspause für den Sparkasse-Kraichgau-City Cup ist beendet

Nach längerer Pause, weil die Veranstaltung im Jahr 2019 letztmals vor der Pandemie stattfinden konnte, war der Sparkasse-Kraichgau-City Cup nun am Wochenende in voller Länge wieder möglich, der Tradition entsprechend parallel zum Sportfest des Turnvereins (TV) Bretten. Seit 2004 gibt es den Lauf, coronabedingt fand in den Jahren 2020 bis 2023 aber nur der Night–52 –Ultralauf statt.

Schon an der Zahl der Meldungen im Vorfeld war ein reges Interesse zu erkennen. Dementsprechend groß war die Vorfreude bei den Verantwortlichen und den regelmäßigen Teilnehmern auf eine schöne und gelungene Veranstaltung.

Die Erwartung wurde nicht enttäuscht. Aufgeregte Kinder im Startbereich und bisweilen noch aufgeregtere Eltern fieberten gemeinsam schon in den Läufen der Jüngsten dem Start entgegen.

Das Wetter spielt bestens mit

Gerade rechtzeitig vor Beginn des ersten Starts schoben sich Wolken vor die Sonne. Diese sorgten zusammen mit einem kühlen Wind für angenehme Temperaturen.

So erreichten die Kinder in sichtbaren Wellen der Begeisterung das Ziel und ließen bisweilen durch beachtliche Laufleistungen manchen „alten Hasen“ aufhorchen.

Im anschließenden Fünf-Kilometer-Lauf konnten alle Teilnehmer auf ihre ganz persönliche Art zeigen, was in ihnen steckt. Bürgermeister Michael Nöltner schickte die Teilnehmer per Startschuss auf die Wettkampfstrecke durch die Brettener Altstadt und gesellte sich dann selbst als Läufer hinzu.

Teilnehmer genießen die Runde durch die Brettener Altstadt

Die Siegerzeit lag deutlich unter 18 Minuten. Drei Läuferinnen der Sportgruppe „Reaktiv“ erzählten als Beispiel für viele andere Teilnehmer, worum es ihnen beim Lauf geht: Durchkommen, Ankommen und Spaß haben und die Runde durch die Brettener Altstadt genießen.

Dabei sind die Anforderungen an die Akteure beachtlich. Aus dem Stadion hinaus geht es nach zunächst flachem Terrain in der Wassergasse bergauf und dann in den Bereich des Marktplatzes, in dessen Verlauf das Gelände ebenfalls leicht, aber stetig ansteigt.

Dies verlangt von den Läufern Rhythmuswechel, Durchhaltevermögen und eine gewisse Tempohärte. Die gilt es im weiteren Verlauf der Strecke Richtung Gottesacker-Tor, Kirchgasse und Seedam zu halten, um sich dann über die Pforzheimer Straße ohne Einbruch dem Zielbereich zu nähern.

Läufer ernten Applaus an der Strecke und viele Bestzeiten

Auch im anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf verrieten viele glückliche Gesichter im Zielbereich, dass manche persönliche Bestzeit unterboten wurde. Nicht nur die Handballer des TV Knittlingen nutzten die Gelegenheit, ihre Kondition zu schärfen.

Auch viele ehemalige aktive Läufer und Triathleten zeigten eindrucksvoll, dass sie nach wie vor Ihrem Lieblingssport treu bleiben. Sie freuten sich sichtlich über den immer wieder für ihre Leistungen aufbrausenden Applaus. Das Brettener Publikum am Streckenrand wurde nicht müde, die Teilnehmer begeistert anzufeuern.