Was bei Heinrich und Marie-Luise Hollritt auf den Tisch kommt, bestimmen die Discounter: Immer das, was Aldi, Lidl und Co gerade im Angebot haben. Sobald deren Werbeblättchen im Briefkasten liegen, durchforstet Marie-Luise sie nach allem, was günstig ist. Heinrich spannt den Hänger an seinen Roller und kauft ein.

Das Ehepaar Hollritt aus Bretten lebt von Hartz IV. Die halbe Wohnung ist mit dem eingerichtet, was andere wegschmeißen. Heinrich Hollritt zeigt auf seine Errungenschaften: Die Stühle kommen von der Nachbarin, die Schrankwand ist geschenkt.