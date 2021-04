In den Hausarztpraxen im Raum Bretten wird ab sofort gegen das Coronavirus geimpft. Die Nachfrage ist enorm, aber noch ist der Impfstoff knapp. Die Hausärzte klagen über hohen bürokratischen Aufwand.

In Bretten sind die Impfungen bei den Hausärzten angelaufen. Die Nachfrage ist groß, die Menge an Impfstoff klein: Nur 18 Impfdosen bekommt jeder Arzt pro Woche, in der kommenden Woche könnten es schon mehr sein. Doch die Patienten sind froh, dass es nun diese Möglichkeit gibt.

„Wir machen alle 18 Impfungen an einem Nachmittag als Block, da ja immer sechs Impfungen auf einmal aufgezogen und innerhalb von zwei Stunden verbraucht werden müssen“, berichtet Jan Paulus. Anfang 2020 hat er in Gondelsheim die Hausarztpraxis von Peter Pricken übernommen.

Geimpft wird nach der Corona-Impfverordnung, los geht es mit den über 80-Jährigen, die bislang noch nicht geimpft wurden. Für die Umsetzung hat die Praxis eine Liste von allen Patienten über 80 Jahren erstellt, die nun entweder in der Praxis oder bei Hausbesuchen geimpft werden.