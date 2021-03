Brettener Hausärzte sind bereit für die Corona-Impfungen: „Die Verzögerungen sind ja entsetzlich“

Mit dem Impfstopp für Astrazeneca ist die Aussicht auf eine baldige Impfung für manche Bürger in die Ferne gerückt. Dabei sollte es doch bald losgehen, dass ein erweiterter Personenkreis geimpft werden kann und auch Hausärzte dies vornehmen dürfen und sollen. Doch können und wollen diese das überhaupt leisten? Und wie gehen sie mit der Frage um, ob man den Astrazeneca-Impfstoff bedenkenlos verabreichen kann?

Zumindest auf die Frage nach der Bereitschaft zu impfen, fällt die Antwort weithin positiv aus. Selbstverständlich könne man auch in einer Hausarztpraxis Corona-Impfungen machen, sagt der Brettener Internist Joachim Leitz. „Das ist ja auch nichts anderes als eine Grippeimpfung oder eine Impfung gegen Tetanus oder Lungenentzündung, die wir routinemäßig machen.“

Und auch die Formalien seien ähnlich: Am Anfang steht eine Aufklärung, was bei so einer Impfung an Nebenwirkungen oder allergischen Reaktionen auftreten kann. „Das ist aber bei den anderen Impfungen auch nicht wesentlich anders“, so der Mediziner.