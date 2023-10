Heiko De Vita verabschiedet sich aus dem Oberderdinger Gemeinderat

Oberderdingen braucht einen neuen Hauptamtsleiter. Oder besser gesagt einen neuen Chef im Büro des Bürgermeisters, denn so heißt der Arbeitsplatz, den Heiko de Vita in den vergangenen Jahren ausgefüllt hat. De Vita verlässt Oberderdingen, weil er jüngst gleich im ersten Wahlgang mit knapp 60 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister der Gemeinde Tannheim bei Memmingen gewählt wurde. Am 2. November soll er dort sein neues Amt bereits antreten.

„Wir haben im Frühjahr am Bodensee Urlaub gemacht, waren in der Region unterwegs und haben dabei auch Tannheim besucht“, erzählt de Vita auf Nachfrage. Dass dort Bürgermeisterwahlen anstehen, habe er aber erst im Nachhinein erfahren.

Ein Zufallstreffer. Nach Absprache mit der Familie fiel die Entscheidung, dort anzutreten. Denn über die Jahre war beim ihm der Wunsch gereift, Bürgermeister zu werden. Und Tannheim habe ihm sofort zugesagt.

Ausschreibung für die Stelle als Hauptamtsleiter in Oberderdingen läuft noch

Mit dem noch amtierenden Bürgermeister, der sich Ende Oktober in den Ruhestand verabschiedet, habe es in den vergangenen Wochen intensive Gespräche gegeben, dazu Ortsführungen und Besprechnungen über anstehende Projekte, berichtet de Vita. An großen Themen warten in Tannheim die Einrichtung von Betreutem Wohnen für Senioren und der Hochwasserschutz, auch eine neue Sporthalle soll gebaut werden.

Im Oberderdinger Rathaus reißt das Ausscheiden des 51-jährigen Oberamtsrats eine große Lücke. Denn de Vita war nicht nur für das Personal und die Wirtschaftsförderung zuständig, sondern auch für Schulen und Kindergärten, Vereine, Hallen und Veranstaltungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing. Die Ausschreibung für diese Stelle läuft.

Als ich nach Oberderdingen kam, hatte die Gemeinde 91 Vollzeitstellen, heute sind es 150. Heiko de Vita

Ehemaliger Hauptamtsleiter

„Als ich 2008 nach Oberderdingen kam, hatte die Gemeinde 91 Vollzeitstellen, heute sind es 150“, beschreibt de Vita die Herausforderungen der vergangenen Jahre. Große Entwicklungen gab es neben dem Personalzuwachs auch bei den Kindergärten, neue Einrichtungen wurden gebaut und eröffnet, und auch bei der Wirtschaftsförderung hat sich viel getan. Waren 2008 noch 20 Unternehmen im Industriegebiet angesiedelt, sind es heute 45 Betriebe mit 550 Arbeitsplätzen. Ein gewaltiger Sprung.

Digitalisierung der Verwaltung war eine Herausforderung

Eine immense Herausforderung war für de Vita auch die Digitalisierung der Verwaltung, die alle Dienststellen betraf, angefangen von der digitalen Zeiterfassung, über elektronische Entgeltnachweise bis zum digitalen Bewerberportal.

Bürgermeister Thomas Nowitzki, der seinen Amtsleiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ehren verabschiedete, würdigte de Vita als einen ruhigen Mitarbeiter, der mit großem Engagement eine Fülle von Aufgaben souverän bewältigt habe. „Mit einem Rucksack voll guter Erfahrungen kann er jetzt seine neue Aufgabe angehen“, so der Schultes, der zum Abschied einen Oberderdinger Wein, einen Bildband und einen Decantierer überreichte.