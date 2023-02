Ölfilm erfordert Einsatz

Mehrere 100 Liter Heizöl fließen in die Weißach in Bretten

Vermutlich aus Richtung Knittlingen sind am Mittwochmorgen mehrere 100 Liter Heizöl in die Weißach in Bretten geflossen. Feuerwehren aus Bretten und Kraichtal sind mit Einsatzkräften vor Ort, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern.