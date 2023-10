Herbstfest des OGV Bauerbach ist Treffpunkt für Familien

Viele Besucher tummelten sich auf dem Herbstfest des Obst- und Gartenbauvereins Bauerbach. Schon bald steht für den Verein ein großes Jubiläum an.

Wenn sich die Blätter färben und die Tage kürzer werden, ist es wieder so weit in der goldenen Jahreszeit: Der Bauerbacher Obst- und Gartenbauverein (OGV) lädt zum Herbstfest in das Vereinsheim ein.

Bereits zum 15. Mal waren zahlreiche Mitglieder schon am frühen Morgen im Einsatz, um Biergarnituren aufzustellen und das Essen vorzubereiten. Bei wechselhaftem Herbstwetter konnten die jungen und älteren Besucher im Vereinsheim oder im beheizten Bierzelt bei durchweg guter Stimmung zusammensitzen.

Vereinsfest des OGV lockt in Bretten-Bauerbach Jung und Alt an

„Es kommen hier immer mehr junge Familien zusammen, denn hier können die Kinder gemeinsam spielen und die Erwachsene können sich unterhalten“, erzählte Ann-Kathrin Rück. „Seit über 30 Jahren findet dieses Fest hier statt, nachdem wir das Baubüro der Deutschen Bahn als Vereinsheim übernommen haben“, berichtete OGV-Vorsitzender Günter Pfalzgraf.

Besucher aus nah und fern freuten sich auf das Fest, denn das kulinarische Angebot ist über die Dorfgrenzen hinaus bekannt. „Das Rindfleisch stammt vom Bauerbacher Angus-Rind. Dazu gibt es Kartoffeln und eine Meerrettichsoße“, sagte Diana Oppermann, die mit sechs weiteren Mitgliedern die Küche organisierte. „Viele Zutaten stammen aus der Region, darauf legen wir großen Wert“, betonte Oppermann weiter.

„Wir kommen jedes Jahr hierher, weil ich gerne Rindfleisch esse und es selbst nicht koche“, sagte die Ortschaftsrätin Birgit Halgato, die frühzeitig einen Tisch für ihre Familie reservierte. Das traditionelle Schnitzel wird besonders gerne von ihren Enkeln, Chiara und Elias, gegessen. „Es kommen auch Gäste, die das Essen abholen“, merkte Pfalzgraf an.

Viele Besucher verbinden das Fest mit einer kleinen Radtour oder einer Wanderung. Kinder radeln mit ihren Eltern den steilen Hügel neben der Schnellbahntrasse nach oben.

Herta und Günter Herb machten einen Spaziergang vom Stadtteil Neibsheim nach Bauerbach. „Wir sind schon zum fünften Mal hier und unterstützen gerne den Verein“, sagte Herta Herb, die selbst Mitglied des OGV Neibsheim ist.

OGV Bauerbach feiert bald seinen 100. Geburtstag

Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Ralf Martin, koordiniert die Bestellungen und gibt sie an die Bedienung weiter. Kevin hat alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu versorgen. „Ich schätze vor allem die Gemeinschaft vor Ort“, sagte das junge OGV-Mitglied. Das Fest sei hier immer sehr gut besucht.

Caroline Grimm freute sich, dass der Verein das Fest ausrichtet, denn man sehe bekannte Leute aus dem Dorf. „Das Kuchenbuffet ist schnell ausverkauft. Die Hausfrauenkuchen werden auch sehr gerne mit nach Hause genommen“, meinte Dorothea Suß.

Der OGV organisiert über das ganze Jahr hinweg mehrere Veranstaltungen. „Neben dem Frühlings- und Herbstfest gibt es noch einen Adventskranz-Kurs, der in der letzten Novemberwoche stattfindet“, berichtete der Vorsitzende. Im nächsten Jahr feiert der OGV sein 100-jähriges Bestehen, und es wird am 13. Oktober 2024 ein großes Jubiläumsfest in der Sporthalle geben.