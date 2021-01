Diese Nachricht hätte Grund zur Aufregung gegeben - wenn sie denn wahr gewesen wäre: Vor Kurzem hatte die BNN-Redaktion einen Hinweis auf einen Corona-Ausbruch im Brettener Wohnheim der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen erhalten. „Wieso berichten sie nicht über die 15 infizierten Bewohner im Wohnheim der Lebenshilfe??????“ hatte ein Leser in einer E-Mail an die Redaktion gefragt.

Ein Anruf bei der Lebenshilfe sorgte für Klarheit: Es handelte sich augenscheinlich um einen Fehlalarm: „Stand jetzt gibt es keinen bestätigten Corona-Fall in Bretten“, versicherte Bernd Gärtner, Geschäftsführer für den Bereich Wohnen der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten, am Donnerstagnachmittag. Was hat es also mit dem Hinweis auf sich?