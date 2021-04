Historisches Gemäuer bekommt neues Leben eingehaucht

Der Vertrag ist unter Dach und Fach, das Landmesser-Haus in der Brettener Innenstadt hat den Besitzer gewechselt. Damit eröffnet sich die Perspektive, dass aus dem oft als „Schandfleck der Stadt“ bezeichneten Gemäuer ein ansehnliches Gebäude wird. Das Potenzial dazu hat das historische Domizil allemal.

„Wir sind mit der Erbengemeinschaft einig geworden und haben das Gebäude gekauft“, erklärt Rolf Harsch, der geschäftsführende Gesellschafter der Brettener Baufirma Harsch auf Nachfrage. Derzeit sei man bei den Vorüberlegungen und Sondierungen, auch mit den Nachbarn wolle man sprechen. Klar sei auf jeden Fall, dass man das heruntergekommene Gebäude wieder nutzbar machen will. Was genau dort geschehen soll, ist allerdings noch nicht ganz klar. Gewerbe und/oder Gastronomie im Erdgeschoss, Wohnungen im Obergeschoss lautet die grobe Marschrichtung.

Lage gut, Bausubstanz schlecht

Wobei sich Rolf Harsch und seine Mitstreiter in der Geschäftsführung des Traditionsunternehmens durchaus darüber im Klaren sind, auf was für ein Projekt sie sich da einlassen. „Die Lage des Gebäudes ist vielleicht gut, doch die Bausubstanz ist sehr schlecht und im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder verändert worden“, bekundet der Harsch-Chef. Vieles sei in der über 200-jährigen Geschichte des Gemäuers zusammengestückelt und notdürftig ausgebessert worden. Jetzt müsse man sich mit einem Sammelsurium an handwerklich schlecht ausgeführten Arbeiten mit einer fragwürdigen Statik auseinandersetzen. Die Herausforderung damit an sich ist schon groß, und da ist der Denkmalschutz noch gar nicht eingepreist.

Denkmalschutz war das Problem

Denn der spielte in den vergangenen Jahrzehnten die erste Geige und verhinderte, dass Investoren für das Gebäude ernsthaft Interesse zeigten. Lange Zeit stand das Landmesserhaus, das über die Jahre neun Umbauten überstanden hat, auf der Liste der zu verkaufenden Denkmäler in Baden-Württemberg. Doch ein Kaufinteressent hat sich unter den vormaligen Konditionen nicht gefunden. Eine Renovierung des stadtbildprägenden Gebäude scheiterte bislang an den Kosten. Denn die war mit den weitreichenden Auflagen der Denkmalpflege nicht bezahlbar. Und einen Abriss erlaubte der Denkmalschutz nicht. Eine Lösung war nicht in Sicht.

B

Lange war darüber diskutiert worden, was denn nun an diesem Gebäudekomplex erhaltenwert ist und was nicht. Eine bauhistorische Untersuchung sollte Licht ins Dunkel bringen. „Diese über 20.000 Euro teure Untersuchung wollten aber weder die Erbengemeinschaft, noch potenzielle Kaufinteressenten in die Hand nehmen“, bekundet Brettens OB Martin Wolff. Schließlich habe die Stadt Bretten im Auftrag des Gemeinderats dies Untersuchung auf eigene Rechnung in Auftrag gegeben, die einen Ausweg aus dem Dilemma eröffnete. „Weil dieses Haus nach Auffassung der Fachleute soviel historische Basis enthält, dass es erhaltenswert ist, war das Engagement der Stadt für diese Untersuchung gerechtfertigt“, betont der OB.

Fazit der Untersuchung: Der Kernbau von 1779 mit Kellern aus der Zeit vor dem großen Brettener Stadtbrand soll erhalten und saniert werden. Denkmalrelevant ist auch der Anbau von 1912 und die angrenzenden Torpfeiler in der Melanchthonstraße, ebenso die Scheune. Der südliche Anbau am Gottesackertor kann dagegen abgerissen werden. Dieser Einschätzung folgte auch das Landesamts für Denkmalpflege nach Prüfung dieser Untersuchung. Mit der Genehmigung des Teilabbruchs kam Bewegung in die Sache, denn das Vorhaben wurde nun auch für Investoren wieder attraktiv.

Dass die Firma Harsch sich fortan um das Landmesser-Haus kümmert, freut den OB. Wäre kein privater Käufer aufgetaucht, dann hätte die Stadt das Gebäude erworben und eine Konzeptstudie für eine künftige Nutzung in Auftrag gegeben. Doch nun kam es anders. „Ich bin froh, dass nun eine Brettener Firma sich des Gebäudes annimmt und ihm aus dem aktuell unschönen Zustand zu dem Glanz verhilft, der seinem historischen Charakter entspricht“, sagt Wolff.