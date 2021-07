Worst-Case-Szenario: Was in Bretten passiert, wenn der Starkregen kommt

Wie sieht der „worst case“ bei einem Starkregen ungeahnten Ausmaßes über Bretten aus? Ein Hochwasser-Experte beschreibt das Szenario in der Stadt und ihren Stadtteilen und erklärt, was dann noch helfen kann.

Was passiert eigentlich, wenn über Bretten in kurzer Zeit so viel Regen niedergeht, wie in den Katastrophenorten Ahrweiler oder Schuld? Die kurze Antwort von einem Mann, der es wissen muss: „Das wäre fatal!“

Für die längere Antwort nimmt sich Gregor Kühn, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Wald+Corbe, mehr Zeit. Das Hügelsheimer Unternehmen beschäftigt sich mit seinen 180 Mitarbeitern seit 20 Jahren mit dem Themenkomplex Wasser/Hochwasser und ist spezialisiert auf Hochwassermodellierungen. Für Bretten hat das Büro das aktuelle Hochwasserschutzkonzept entwickelt und kennt die Gemarkung somit bestens.

Das „Worst-Case-Szenario“ sieht Kühn zufolge folgendermaßen aus: