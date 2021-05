Großbaustelle im Diedelsheimer Westen

Hochwasserdamm in Bretten-Diedelsheim wird um zwei Meter angehoben

Überflutungen von Wohnhäusern, Firmen und Vereinsheimen soll es in Zukunft in Bretten-Diedelsheim nicht mehr geben. Dafür sorgt die derzeit größte Baustelle in Bretten, auf der die Saalbachböschung um zwei Meter angehoben wird.