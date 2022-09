Unternehmer zweifeln

Höherer Mindestlohn ab Oktober kommt für Brettener Unternehmer zur Unzeit

Sie sind verärgert: Kleine Unternehmer in Bretten trifft die Erhöhung des Mindestlohns. Sie glauben nicht an die Theorie der Kaufkraftstärkung. Und auch Mitarbeiter melden Kritik an.