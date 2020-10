Hofläden rund um Bretten verzeichnen Kundenzuwachs

Durch die Corona-Pandemie haben sich Gewohnheiten wie das Einkaufsverhalten verändert. Viele meiden große Menschenmassen, wie man sie besonders zu Stoßzeiten in Supermärkten hat.

In ländlichen Gegenden nutzen die Leute die Möglichkeit, einen Großteil ihrer Lebensmittel in Hofläden zu kaufen. Gedränge an den Regalen oder Warteschlagen an den Kassen sind hier Fehlanzeige. Zudem spielt die Regionalität der Produkte eine zentrale Rolle. Eine nicht repräsentative Umfrage zeigt: Hofläden erfreuen sich großer Beliebtheit.