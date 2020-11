Hoher birgen so manches Geheimnis

Von unserer Mitarbeiterin Eva Filitz

Knittlingen. „Wie, das ist alles?“ so ein erster Gedanke beim Betreten des Zimmers im Haus Brettener Straße 28 in Knittlingen, einer ehemaligen Bürstenfabrik. „Das soll ein Museum sein“? Hausherr Roland Stricker weiß aus Erfahrung, dass die anfängliche Skepsis wenig später in Begeisterung umschlägt. Man kommt ins Gespräch.

Schon beim oberflächlichen Betrachten wird klar: Es lohnt sich doch, hier auf Entdeckerreise zu gehen. Da ist das liebevoll zusammengestellte Sammelsurium in einem beleuchteten Vitrinenschrank, ein zweiter Schrank ist ausschließlich mit Mundharmonikas gefüllt. Ein alter Jutesack an der Wand, an der Tür noch einer mit Namen der einstigen Besitzer und Jahreszahlen 1898 und 1911. Ein schmaler hoher Schrank mit immerhin 18 Schubfächern birgt noch so manches Knittlinger Geheimnis.

Die Reise durch die Geschichte der Fauststadt beginnt mit diversen Alben. Weit über 200 Ansichtskarten, ausschließlich mit Knittlinger Motiven, hat Stricker gesammelt, dazu legt er umfangreiche Brief- und Korrespondenzfunde vor. Zum Beispiel Schreiben gerichtet an das Maulbronner Kameralamt aus den Jahren 1915 bis 1917. Das Amt verlangte genaue Angaben, wie viele Liter Branntwein pro Jahr in Knittlingen erzeugt wurden. „So konnte die entsprechende Besteuerung festgesetzt werden“, sagt Stricker.

Allein schon die Briefumschläge sind betrachtenswert und zugleich ein Ritt durch die Graphologie mit dem Ergebnis: „Jede Zeit hat ihre Handschrift.“ Wer kann heute noch Sütterlin lesen? Undenkbar gegenwärtig eine fast künstlerische Gestaltung der Adresse ans Finanzamt. Doch wenn vor über zig Jahrzehnten untertänigst an einen königlichen Beamten geschrieben wurde, musste man schon einen guten Eindruck machen. Beim Betrachten des Briefes an Herrn Hildenbrand mit dem schön gestalteten Knittlinger Poststempel kommt Freude auf – ein echter Hingucker.

Nette Geschichten kann Stricker erzählen. Von der Ehefrau, die es sichtlich nervt, dass ihr Mann immer wieder die HULA-HULA-Schönheit tanzen lässt. Vom Musiklehrer, der die Noten auf einer Ansichtskarte fröhlich nachpfeift oder von den erstaunten Ausrufen zu einer Postkarte, Motiv ist das Gasthaus „Zum wilden Mann“, aber komisch – niemand der Besucher will jemals drin gewesen sein. „Was damit war, konnte ich bis heute nicht erfahren“, erzählt Stricker lachend.

Allgemein bekannt ist die Geschichte der Mundharmonika, die in Knittlingen erfunden wurde. 86 Exponate, ausschließlich aus der Knittlinger Fertigung, darunter viele Raritäten, schmücken die Borde im Schrank. „ „…play all the time“ ist auf einem sorgsam gearbeiteten Werbekästchen zu lesen. Von Kindesbeinen an bis hin zur Liebeserklärung an die Angebetete ist die Harmonika Wegbegleiter.

„Mit einem Museum und all den damit verbundenen Formalitäten habe ich überhaupt nichts am Hut“, erklärt der passionierte Sammler. Er ziehe es vor, in seiner „Knittlinger Heimatstube“ seinen unbändigen Sammlertrieb auszuleben. Gebürtiger Österreicher aus der Steiermark, kam er 2015 nach Knittlingen – der Liebe zu einer Knittlingerin wegen. Eine Ansichtskarte der alten Feuerwache, wo nahebei der Schwiegervater einen Garten hatte, war Anstoß für ihn, beinahe alles und jedes in seinem neuen Heimatort zu hinterfragen.

Was treibt ihn nun an seine Sammlung öffentlich zu machen? „Gerade älteren Mitbürgern will ich in ihren Alltag ein wenig Abwechslung bringen. Ihre leuchtenden Augen und strahlende Gesichter, wenn sie auf den Karten Altbekanntes, aber längst Vergessenes wiederentdecken, ist für mich eine reiche Belohnung.“ Und er fügt noch einen kleinen Appell an: „Ja nichts mit dem Aufdruck „Knittlingen“ wegwerfen, er wäre ein Abnehmer. „Knittlingen hat nicht nur den großen Faust zu bieten, auch unendlich viele kleine Ereignisse haben den Ort geprägt und sind es wert, nicht vergessen zu werden.“

