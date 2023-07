Stefanie Nuss ist Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Menzingen und Oberacker. Sie knüpfte erste Kontakte für die Partnerschaft zwischen dem evangelischen Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal und der Diözese Malabar in Südindien. Aus dieser Kirchenpatenschaft soll ein großes Ganzes werden.

Kirchenpatenschaften sollen weltweit verbinden

Warum engagieren Sie sich für eine Kirchenpartnerschaft?

Nuss Als Kirche gehören wir zusammen, egal, in welchem Teil der Erde wir leben. Wir sind Kinder Gottes, die über alle Erdteile verstreut sind. Unsere Arten, Gottesdienste zu feiern, unsere Traditionen, kulturellen Hintergründe, die Bedingungen, unter denen wir Kirche leben und gestalten, sind unterschiedlich. Ich wünsche mir, dass wir uns mit unseren Unterschieden gegenseitig beschenken. Und dass wir gleichzeitig intensiv nach dem suchen, was uns verbindet: Das ist der Glaube an Jesus Christus. Ohne die Verbindung zu unseren Glaubensgeschwistern in der weltweiten Kirche wären wir nur unfertige Bruchstücke. Ich stelle mir das vor wie ein großes Buntglasfenster: Da sind viele einzelne Scheibchen. Jedes für sich ist hübsch. Aber etwas richtig Tolles und Ganzes wird erst daraus, wenn man die einzelnen Teile miteinander in Verbindung bringt.

Wie kam die Verbindung zur Diözese Malabar zustande?

Nuss In unserem Kirchenbezirk war große Bereitschaft da, einen Partnerbezirk in der südlichen Halbkugel zu finden. Auch in der Diözese Malabar haben die Christen sich schon länger eine Partnerschaft gewünscht. Gemeindeglieder aus Menzingen, Oberacker und Oberöwisheim bildeten also ein „Indien-Team“. Wir beschäftigen uns mit Kultur, Landschaft und kirchlichen Strukturen in Indien. Bischof Royce Victor aus Malabar hat uns besucht, als er zur Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe war. Dieses erste Kennenlernen hat uns darin bestärkt, dass wir zukünftig Partner sein wollen. Am Pfingstsonntag haben wir dann den Beginn unserer Kirchenpartnerschaft gefeiert.

Was ist weiterhin geplant?