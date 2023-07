Um die medizinische Versorgung in Bretten zu sichern, will die Verwaltung eine Genossenschaft gründen. Primäre Aufgabe dieser Genossenschaft soll sein, ein kinderärztliches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu installieren. Ob es dazu kommt, entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag ab 18 Uhr im Großen Saal des Rathauses.

Versorgungszentrum in Bretten soll auch für andere Ärzte offen sein

„Der konkrete Beginn ist mit Kinderärzten, aber die Genossenschaft ist auch offen für andere Ärzte“, informiert Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) in einem Pressegespräch vorab. Demnach werden bis 2035 fast 40 Prozent der Landkreise unterversorgt oder von einer Unterversorgung bedroht sein.

Daneben befasst sich der Gemeinderat mit einem Zuschuss zum Deutschlandticket für städtische Mitarbeiter. Die Verwaltung schlägt vor, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Für Auszubildende soll es ganz kostenlos sein. Bislang nutzen vier Mitarbeiter das Deutschlandticket. Schließlich geht es am Dienstag auch um die Sanierung eines Feldwegs im Steiner Pfad, der durch zwei Starkregen im Mai stark ausgespült war.