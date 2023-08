Freizeitspaß im Freien

Im Flehinger Maislabyrinth helfen Proviant und Orientierungssinn

Auch in diesem Sommer gibt es auf dem Milchhof Lämmle-Hofmann in Flehingen ein Maislabyrinth. Wir fragen, wie so ein Maislabyrinth eigentlich angelegt wird und warum Steffen Hofmann das überhaupt macht.