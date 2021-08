Impf-Aktion vor Brettener Reisebüro lockt Impfwillige aller Altersklassen an

Bei der Impfaktion vor dem Lübeck-Reisebüro in Bretten haben sich 51 Personen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Aktion fand im Impfmobil des DRK-Kreisverbandes statt, der auf Initiative von Reisebüroinhaber Wolfgang Lübeck eigens in die Melanchthonstadt gekommen war.

Von nachlassender Impfbereitschaft keine Spur - zumindest nicht am Donnerstagnachmittag in Bretten vor dem TUI ReiseCenter.

Auf Initiative von Inhaber Wolfgang Lübeck fand auf dem Plätzchen vor dem Reisebüro eine Impf-Aktion durch den Kreisverband Karlsruhe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) statt, die Brettener aller Altersklasse anlockte.

Zur Verfügung standen jeweils 100 Dosen der Impfstoffe von BioNTech sowie Johnson&Johnson, am Ende der fünfstündigen Aktion hatten sich insgesamt 51 Personen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Hohe Impfbereitschaft bei Jugendlichen

Dabei haben sich auch etliche 17- und 18-Jährige ihren Piks geholt. Eine von ihnen war Michelle Bierlich aus Bretten.

„Für mich war sofort klar, dass ich mich impfen lasse“, berichtet die 17-Jährige, nachdem zu Wochenbeginn die Ständige Impfkommission (Stiko) nach langem Hin und Her die Corona-Impfung auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen hat.

Sie habe zuvor versucht, im Kreisimpfzentrum in Heidelsheim einen Termin zu bekommen, doch das habe nicht geklappt. Nun sei sie froh, so Bierlich weiter, dass sie diese Möglichkeit für eine Impfung bekommen habe.

Auch in ihrem Freundeskreis sei die Impfbereitschaft groß, betont die 17-Jährige: „Fast alle meiner Freunde sind schon geimpft.“

Kinogutscheine für Teilnehmer

Ahmet Hakan Kurt war froh über dieses unkomplizierte Angebot. „Ich hatte bislang einfach keine Möglichkeit gefunden, mich impfen zu lassen, es hat einfach zeitlich nicht gepasst“, erzählt der 18 Jahre alte Brettener und betont, dass er froh sei, dass nun „viele Dinge leichter“ werden, etwa ein Kinobesuch, für den Ungeimpfte einen negativen Schnelltest brauchen.

Apropos Kino: Jeder, der sich bei der DRK-Impf-Aktion vor dem Reisebüro seinen Piks abgeholt hat, bekam zwei Kinogutscheine vom Kinostar Bretten dazu. Die Aktion fand im Impfmobil des DRK-Kreisverbandes, einem umfunktionierten Rettungswagen, statt.

Eventuell folgen weitere Aktionen in Bretten

„Ich bin wirklich sehr zufrieden, dass die Aktion so gut angenommen wurde. Das ist einfach wichtig. Es sollten ruhig noch andere Leute solche Aktionen initiieren“, meint Lübeck.

„Seit der neuen Corona-Verordnung hat die Impfbereitschaft wieder merklich angezogen. Wir haben bei unseren Aktionen eigentlich so gut wie keinen Leerlauf“, betont DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Biermann, der wie Lübeck für die Aktiven-Fraktion im Brettener Gemeinderat sitzt, und fügt an: „Wir wollen schauen, dass wir noch ein paar solcher Aktionen hier in Bretten machen können.“

Man könne das DRK-Impfmobil im gesamten Stadt- und Landkreis ganz einfach für solche Aktionen anfordern, ergänzt Lisa Gruber, die Referentin der Geschäftsführung des DRK-Kreisverbands. Seit Mitte Juni war das rollende Impfzentrum im Miniformat rund 20-mal im Einsatz, so Gruber.