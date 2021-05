„Entsetzlich, grausam, schlimm“. Einer der Brettener Ärzte, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, findet eindeutige Worte für die aktuelle Lage. Seit der Aufhebung der Impfpriorisierung am 17. Mai herrscht auch in den Hausarztpraxen der Ausnahmezustand.

Das Telefon hört nicht auf zu klingeln, die Sprechstundenhilfen sind heillos überfordert. Auch die Brettener Arztpraxen gehen auf dem Zahnfleisch - und schlagen nun Alarm, denn die übermäßige Impfstoff-Nachfrage trifft auch hier auf eine mehr als unzureichende Versorgung.

Die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-Württemberg hatte zuvor schon ihre eigene „Notbremse“ gezogen und dazu aufgerufen, bis auf Weiteres von telefonischen Anfragen zu Impfterminen abzusehen.