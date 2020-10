In Bretten bestellen manche Hausbesitzer derzeit zu viel Heizöl

Heizöl ist mit rund 40 Cent je Liter so günstig wie selten. Ab 2021 kommt zur voraussichtlich wieder angeglichenen Mehrwertsteuer eine CO -Abgabe hinzu – auch auf Sprit und Erdgas. Da sich viele Hausbesitzer aber noch an einen Heizölpreis von 80 Cent je Liter im Jahr 2019 erinnern, ordern sie derzeit noch schnell, um einem neuerlichen Preisanstieg zuvorzukommen. Oft bestellen sie mehr als in ihre Tanks passt, berichten Lieferanten. „Das ist gang und gebe“, bestätigt etwa Uwe König vom gleichnamigen Heizöl-Lieferbetrieb aus Bretten.

König spricht von Stoßzeiten zu Pandemiebeginn, als der Preis abstürzte, und von einer Beruhigung über den Sommer. Aber wie Mitbewerber rechnet er mit einem erneuten Run der Kunden im Spätjahr. Denn eventuell sinken die Preise noch etwas, und die Tanks leeren sich schneller in der kalten Jahreszeit.