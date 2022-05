Hoch- und Tiefbunker: Solche Bunker wurden als Luftschutzanlagen noch bis in die 1980er Jahre gebaut, um die Bevölkerung vor Kriegseinwirkungen zu schützen. In den alten Bundesländern gab es rund 2.000 solcher Einrichtungen. Aktuell gibt es in Deutschland so gut wie keine öffentlichen Schutzräume mehr.

Mehrzweckanlagen: Öffentliche Schutzräume wurden in der Bundesrepublik seit Mitte der 1960er Jahren vor allem in Ballungszentren mit bis zu 5.000 Schutzplätzen errichtet. Diese Schutzräume wurden größtenteils als Mehrzweckanlagen wie Tiefgaragen oder Bahnhöfe durch das Bundesinnenministerium finanziert.

Hilfskrankenhäuser: Als zusätzliche Kapazitäten für den Verteidigungsfall wurden in der Zeit von 1959 bis 1997 insgesamt 94 voll- und teilgeschützte Hilfskrankenhäuser hergerichtet. Sie boten wie die öffentlichen Schutzräume den Grundschutz, etwa vor herabfallenden Trümmern, radioaktiven Niederschlägen, Brandeinwirkungen und Schutz vor chemischen sowie biologischen Kampfstoffen. 1997 entfiel für diese Objekte der Verwendungszweck.

Private Hausschutzräume: Neben den öffentlichen Schutzräumen existieren geschätzte 9.000 private Hausschutzräume in der Bundesrepublik, deren Errichtung mit Zuschüssen und steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten vom Staat zwischen 1968 und 1996 mit insgesamt rund 55 Millionen Euro gefördert wurde.