Amtliches Kennzeichen

In Bretten gilt plötzlich in etlichen Straßen nachts Parklichtpflicht

In sämtlichen Brettener Ortsteilen sind jetzt Laternen mit einem weiß-rot-weißen Klebeband gekennzeichnet. Rund 50.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Was hat es mit den Bändern auf sich?