Viele Plakate in Bretten sind verunstaltet. Landesvater Winfried Kretschmann etwa bekam ein Auge ausgestochen.

„Stell Dir vor, es ist Wahlkampf, und keiner merkt es!“ Ganz so ist es zwar nicht in der Großen Kreisstadt Bretten. Doch Veranstaltungen gibt es so gut wie keine. Einige der Landtagskandidaten machen mit öffentlichen Mini-Kundgebungen auf sich aufmerksamen, doch das Meiste läuft nur digital.

Allein die Wahlplakate sind für alle sichtbar und wollen die Botschaften der Parteien zu den Wählern transportieren.

Auf den ersten Eindruck fällt die Plakatierung in Summe dürftiger aus als bei vergangenen Wahlen. „Pro Partei haben wir 100 Plakate genehmigt“, erklärt Ordnungsamtsleiter Simon Bolg, beantragt hätten das auch so gut wie alle Parteien und Wählervereinigungen, die bei der Landtagswahl im Wahlkreis Bretten antreten. Doch tatsächlich aufgehängt wurden deutlich weniger.