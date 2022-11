In Bretten kommen am Volkstrauertag die Schüler zu Wort

Am Volkstrauertag wird in Deutschland seit über 100 Jahren den Opfern von Krieg, Flucht und Terror gedacht. Bretten feiert diesen Gedenktag traditionell auf dem Brettener Friedhof mit einer kleinen Veranstaltung, die Schülerinnen und Schüler mitgestalten. Am Sonntagvormittag sprachen drei Zehntklässler der Max-Planck-Realschule (MPR) vor gut 50 Besuchern über ihre Gedanken zu Krieg und Not.

Prägendes Thema dabei war der Ukraine-Krieg. Die Schüler Constantin Schneidereit, Noah Glöckner und David Hiegler berichteten von der geflüchteten Ukrainerin Erina. Eindrucksvoll erzählten die Jugendlichen von der Trennung der Frau von ihrem Ehemann, der in der Ukraine zurückbleiben muss, um die Heimat der Familie zu verteidigen.

„In einer kilometerlangen Autoschlange vor einem polnischen Grenzübergang musste sich Erina von ihrem Mann verabschieden“, sagte David. Irina stehe für ein Schicksal von vielen. Eine Geschichte, die hunderttausende Fliehende in ähnlicher Weise erlebt haben dürften.

Abgesehen von seelischen Schäden, den Toten und Verletzten, ist Krieg auch unwirtschaftlich und sorgt für Armut, Hunger und Verwüstung. Noah Glöckner, Schüler

Die Schüler sagten, warum Krieg ihrer Meinung nach grundsätzlich abzulehnen sei und sich für niemanden lohne. „Abgesehen von seelischen Schäden, den Toten und Verletzten, ist Krieg auch unwirtschaftlich und sorgt für Armut, Hunger und Verwüstung“, sagte Noah. Deswegen sei es unbegreifbar, warum heute noch Krieg geführt werde und warum auch in Europa nun wieder Länder ihre Nachbarn überfallen.

Nicht zuletzt machten die drei Schüler in ihrer gemeinsamen Rede auch auf die Bedeutung von Demokratie und der europäischen Zusammenarbeit für die Friedenssicherung aufmerksam. „Nur durch demokratischen Diskurs und der ständigen Kooperation und Verständigung zwischen Nationalstaaten ist dauerhafter Frieden möglich. Auch daran müssen wir uns am Volkstrauertag erinnern.“ Ihre Rede hatten sie zusammen mit ihren Lehrern und der stellvertretenden MPR-Schulleiterin Christine Karch ausgearbeitet.

Karch merkte an, dass die Bedeutung des Volkstrauertags wachse. „Weil wir immer weniger Zeitzeugen haben, ist es wichtig und unvermeidbar, dass Gedenktagen mehr Bedeutung zuteilwird. Denn nur so kann die Erinnerung an Leid und Tot lebendig gehalten werden. Nur bleiben wir uns darüber im Klaren, was Krieg und Vernichtung bedeuten“, sagte sie.

Volkstrauertag auch Tag für Frieden, Demokratie und Menschenrechte

Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler), der zusammen mit Brettens Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) in jedem Jahr an den Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag teilnimmt, erklärte, dass der Volkstrauertag auch ein Tag der Hoffnung sei.

„Ich verstehe diesen Tag nicht nur als Tag der Trauer. Denn heute kommen deutschlandweit Menschen zusammen, die Frieden, Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte als Richtlinien ihres Handelns sehen und sich dafür starkmachen, dass die dunklen Kapitel unserer Vergangenheit Geschichte bleiben“, sagte Wolff.

Der OB sagte aber auch, dass es mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs keine Gewissheiten mehr in Sachen Friedensordnung gebe. „Frieden in Europa ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr.“

Wolff legte anschließend zusammen mit Ronald Schmidt vom Volksbund Kriegsgräberfürsorger und den Schülerinnen und Schülern Kränze an den Weltkriegsdenkmal auf dem Brettener Friedhof nieder. Der Spielmannszug der Brettener Bürgerwehr unter der Leitung von Jörg Schoch begleitete die Feier. Dabei bewies er, dass Marschmusik auch andächtig sein und sanfte Töne anschlagen kann.