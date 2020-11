Ein Kunde pro zehn Quadratmetern Fläche - das könnte den Einzelhandel in Probleme bringen, könnte man meinen. In Bretten gibt es aber Entwarnung: Es fehlen schlichtweg die Kunden.

Im Gegensatz zur Komplettschließung im Frühjahr darf der Einzelhandel während des November-Lockdowns öffnen. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen. Streng reglementiert wird unter anderem die Personenzahl in den Geschäften. Hierbei gilt die Zehn-Quadratmeter-Regel. Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf nur eine Kundin oder ein Kunde in den jeweiligen Laden. Das könnte besonders in Ladengeschäften mit einer geringen Grundfläche zu erheblichen Problemen führen. In Bretten geben die Einzelhändler diesbezüglich aber Entwarnung: Es fehlen schlichtweg die Kunden.

„Generell ist deutlich weniger los als sonst, das ist natürlich sehr traurig“, sagt etwa Diana Raudiene. „Deshalb kann man nur hoffen, dass dieser Lockdown auch wie geplant am 30. November endet“, fügt die Inhaberin von Dianas Nähstube an. In ihr recht kleines Ladengeschäft darf derzeit immer nur ein Kunde, was ab und an zu geringen Wartezeiten führt. Deshalb stehen jetzt zwei Sessel vor dem Gebäude in Melanchthonstraße 19. „Die Kunden, die unbedingt etwas kaufen wollen, die warten auch gerne. Zudem sind die Leute sehr verständnisvoll, das ist natürlich gut“, berichtet Raudiene.