Hinter den Türen wird gearbeitet. Manche der vier Museen in Bretten könnten aus dem Stand öffnen, woanders geht es noch hoch her.

Bretten. Die Museen in Bretten sind derzeit verwaist – natürlich nur, was Besucher betrifft. Denn hinter den Türen geschieht so Manches, das Meiste im Schutzengelmuseum. Ob es, wie das Gerbermuseum aus dem Stand öffnen könnte, bleibt darum spannend. Doch auch im Stadtmuseum im Schweizer Hof und im Melanchthonhaus wird gearbeitet.

Das neugotische Melanchthonhaus am Marktplatz ist nach der Lutherhalle in Wittenberg das zweitgrößte reformationsgeschichtliche Museum Deutschlands. Es hat für die Winterpause geschlossen wie üblich und öffnet – wie die anderen Museen in Abhängigkeit von der dann geltenden Corona-Verordnung – am 16. Februar.

Das Gerber-, das Stadt- und das Schutzengelmuseum hofft Linda Obhof zum 3. März zugänglich machen zu können.