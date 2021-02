Gendersternchen, Schrägstriche, ein „d“ für das dritte Geschlecht: Die Kommunen im Raum Bretten sind auf Genderkurs – zumindest auf dem Papier. In der Realität sieht das anders aus.

Die Stadt Bretten sucht: ein/e Hausmeister*in, ein/e Elektroniker/in, außerdem Mitarbeiter (m/w/d) für die Gemeindeverwaltung Dürrenbüchig. So steht es in einem Stellengesuch im Amtsblatt vom 10. Februar. Gendersternchen, Schrägstriche und Klammern – und das alles in ein und demselben Inserat.

Hat es hier jemand besonders gut gemeint mit der geschlechtergerechten Sprache? Oder konnte man sich bei der Personalabteilung nicht auf eine einheitliche Schreibweise einigen?

Keine einheitlichen Richtlinien für gendergerechte Sprache