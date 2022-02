Wer in Bretten vom Wannenweg in die Kleiststraße abbiegt, liest auf einer grauen Betonwand an der rechten Seite das Wort „Bronx“. Das schwarze Graffiti erinnert den Betrachter unwillkürlich an den ärmeren New Yorker Stadtteil. In der Tat ist der Gesamteindruck der Kleiststraße, die als Sackgasse an einem Bahntunnel endet, eher trostlos.

Vor einem der weißen Häuserblocks liegt ein großer Haufen Sperrmüll: alte Koffer, Wäschekörbe, Matratzen und Schrankbretter sind dort wild durcheinander abgelegt. Auf der gegenüberliegende Seite stehen zahlreiche in die Jahre gekommene Garagen und ein gelbes Mehrparteienhaus.

Es ist die vormalige Obdachlosenunterkunft, die seit geraumer Zeit leersteht. An manchen Fenster hängen noch Aufkleber in Form von Schmetterlingen. Der Zugang zu dem Haus ist durch Bauzäune gesperrt.

Dort soll jetzt aber Neues entstehen. Denn die Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten will dort zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohneinheiten als sozialen Wohnungsbau realisieren. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat grünes Licht für die Änderung des Bebauungsplans „Am Tunnel“ gegeben, der das Quartier einschließt.

Ehemalige Obdachlosenunterkunft in Bretten steht vor Abriss

Dafür soll die ehemalige Obdachlosenunterkunft bis auf das Erdgeschoss abgebrochen werden. Auch die Garagen werden in diesem Zusammenhang verschwinden. Der Abriss soll dieses Jahr beginnen.

Im Bereich der bisherigen Obdachlosenunterkunft ist ein Gebäude mit acht Wohneinheiten geplant. Auf der Fläche, auf der sich aktuell noch 17 Garagen befinden, will die Gesellschaft ein Gebäude mit 14 Wohnungen errichten – die zukünftige Kleiststraße 4. Geplant sind in den beiden Häusern Zwei-, Drei- oder Vierzimmerwohnungen.

Für den Neubau im Bereich der Garagen soll der angrenzende, bewachsene Hang fünf Meter abgetragen und mit Gabionen – in Metallgitter eingefasste Steinhaufen – abgestützt werden. Laut der artenschutzrechtlichen Prüfung sollen die Rodungen im Herbst geschehen.

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Gesellschaft die bestehenden Wohnblöcke in der Kleiststraße saniert. Neben der Kleiststraße baut die Gesellschaft auch im Wannenweg bezahlbaren Wohnraum, dort stand im vergangenen Oktober das Richtfest für zwei Gebäude an.

Bebauung in Diedelsheim

Ein weiteres Bauprojekt beschäftigte den Rat: Der geplante Neubau in der Albert-Schweitzer-Straße in Diedelsheim. Dort will ein Bauherr auf einem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Friedhof, der inzwischen zu einem Park umgestaltet wurde, ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen errichten.

Da die Fläche ursprünglich als Erweiterung des Friedhofs angedacht war, gibt es für das Gebiet nur einen einfachen Bebauungsplan aus dem Jahr 1959, der weder die Anzahl der Geschosse noch etwaigen Bebauungsgrenzen festschreibt. In solchen Fällen ist vorgeschrieben, dass sich die Neubebauung in die nähere Umgebung einpassen muss.

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Die Gesellschaft: Die Gründung der Städtischen Wohnungsbau GmbH durch die Stadt Bretten erfolgte am 30.10.1958. Ziel der Gesellschaft ist die Schaffung und Erhaltung von bezahlbaren Wohnungsbau. Die Immobilien: Die Objekte der Gesellschaft liegen in der Kernstadt und in den Stadtteilen der Großen Kreisstadt. Insgesamt sind es im Moment 479 Wohnungen. Daneben sind Neubauten mit 58 Wohnungen im Bau oder in der Planung. Daneben betreut die Gesellschaft zwei Asylbewerberheime für rund 300 Personen in der Straße „An der Schiesmauer“. Geschäftsführer ist Gerd Lehmann. Der Gesellschaft hat neun Mitarbeiter, die sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich tätig sind. Dem Aufsichtsrat gehören elf Mitglieder an, die auch im Gemeinderat sind. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Michael Nöltner (CDU). fini

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über ein städtisches Grundstück in Form einer bewachsenen Böschung. Die Böschung soll nur im Bereich der Zufahrt zum Grundstück abgetragen werden, ansonsten aber erhalten bleiben.

Ira Zsarina Müller (Grüne) begrüßte im Namen ihrer Fraktion die Bebauung und hofft, dass die neuen Wohnungen mittelfristig zur Stabilisierung der Mieten beitragen werden. Bernd Diernberger (FWV) regte an, dass der Eigentümer für die entfernte Böschung Ausgleichsmaßnahmen auf dem Grundstück vornehmen solle. Man soll an die Natur denken, so Diernberger.

Stadtplanerin Cornelia Hausner verwies darauf, dass man hier nur an den Eigentümer appellieren könnte, aber nichts vorschreiben könne. Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) verwies darauf, dass ein Zugang zum Baugrundstück nur über das städtische Gelände möglich ist. In dem Fall solle man „die Kirche im Dorf lassen“.