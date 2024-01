In der neuen Cheerleading-Gruppe in Bretten ist Teamwork gefragt

Mehrere Frauen im Alter von 13 bis 33 Jahren stehen dicht beieinander, ihre Blicke konzentriert, ihre Körper angespannt in Erwartung des nächsten Kommandos ihrer Trainerin, Janine Schmidt. Cilia Hagemann balanciert auf den Händen von Anna Demmler und Tabea Rabetllat.

Sie beugt ihre Knie, stößt sich ab und richtet sich so anmutig wie möglich auf den Händen der anderen auf. Diese halten sie sicher und bringen sie zu Boden.

Hinter dem, was filigran und mühelos wirkt, verbirgt sich intensives Training. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen und Dehnen beginnen sie mit dem „Elevator“, bei dem zwei Personen eine Kameradin in die Höhe heben. Hier ist Teamwork gefragt: Oben beim „Flyer“ ist Gleichgewicht, unten bei der „Base“ Gleichmaß und Kraft notwendig.

Die Cheerleader des TV Bretten gibt es seit drei Monaten

Cheerleader beeindrucken nicht nur mit rhythmischen Tänzen und akrobatischen Hebe- und Wurffiguren, sondern auch mit ihren Choreografien. Viele kennen die pomponschwingenden Mädchen vom Spielfeldrand, die zu einem Footballspiel dazugehören. An diesem Abend trainieren sie Stunts in normaler Sportkleidung.

„Wenn wir auftreten, tragen wir eine glänzende Uniform“, erkärt die Trainerin. Und das prägt auch heute noch das Image des Sports – auch wenn das Cheerleading längst zu einem eigenständigen Sport entwickelt, der über das bloße Anfeuern hinausgeht. „Früher haben Cheerleader ihre Mannschaften angefeuert, was ja schon im Wort ‚Cheer‘ für Beifall steckt“.

Mit akrobatischen Einlagen sorgen sie für Stimmung im Publikum. Die Cheerleader des TV Bretten gibt es zwar erst seit drei Monaten, doch schnell haben sich 15 aktive Mitglieder gefunden.

Die Mehrheit von ihnen hatte vorher noch keinen Kontakt mit dieser Sportart. Voraussetzungen seien nicht nötig, denn es werde bewusst gegen das Klischee der großen und dünnen Mädchen angekämpft. „Hier hat jeder einen Platz.

Wir beginnen mit den Basics und alle sind willkommen, denn der Sport ist etwas für kleine und große, dicke und dünne Menschen“, so Schmidt. Ihr Fokus liegt nicht im Turnen, sondern in der Kraft.

Bei den Brettener Chearleadern sind auch zwei Männer im Team

Überwiegend sei der Sport weiblich geprägt: Nur zwei Männer sind bisher im Team. „Patrick und Manny sind mit großem Engagement bei der Sache und motivieren sich beim Tanz gegenseitig“, betont die Trainerin.

In Amerika sei Cheerleading ursprünglich ein Männersport. Aufgrund der erforderlichen Kraft erhoffe sie, dass der Sport auch für Männer attraktiver werde. Es bedarf gute Körperspannung, Koordination und Konzentration. „Ich habe seit mehr als fünf Jahren Spaß daran, besonders wegen der Vielfältigkeit“, sagt die angehende Sportlehrerin.

Viel wichtiger sei es, Vertrauen zu den anderen Mitgliedern der Gruppe zu haben. Das bestätigt auch Maribel Julkowski: „Als „Base“ stehe ich unten und muss den Flyer, der bei den „Stunts“ oben ist, auffangen“.

Die Position des „Flyers“ ist für Marie Lauzansky, die Jüngste des Teams, am aufregendsten, denn sie erfordert neben Selbstbewusstsein auch Mut, sich fallen zu lassen, was nur mit Vertrauen in die Untenstehenden geht. Selbstbewusst am Spielfeldrand zu stehen, war für Janine Schmidt nicht von Anfang an selbstverständlich, doch auch darin hat sie sich entwickelt.

Die Gruppe bereitet sich auf Wettkämpfe vor

Besonders gefalle Marie die Abwechslung. „Als Kind habe ich eine amerikanische Serie gesehen und wollte unbedingt selbst Cheerleaderin werden. Durch Zufall bin ich nun dazu gekommen“, meint die 13-Jährige.

Die Kapitäninnen Bianca Schwarzenbrunner und Doreen Weise schätzen besonders den Zusammenhalt im Team, denn trotz der kurzen Zeit haben sie sich schon sehr gut angefreundet. „Mir gefällt das Zusammenspiel und der Girl Support“, so Schwarzenbrunner.

Neben öffentlichen Auftritten beim verkaufsoffenen Sonntag der Stadt, beim CityCup und bei Spielen der Footballmannschaft „Black Panthers“ des TV Bretten bereiten sich die Cheerleader auf ihre ersten Wettkämpfe vor. „Mein Ziel ist es, mit den Mädels an Meisterschaften teilzunehmen.“ Es gibt Frauenteams sowie gemischte „Coed-Teams“.

„Die Mädels festigen derzeit die Basics, bauen Kraft auf und entdecken für sich das Cheerleading“, erzählt Schmidt. Hier könne jede die Position finden, die am besten zu ihr passe. Bis die eineinhalb Minuten dauernde Choreografie routiniert klappt, mit Stunts, Menschenpyramide und Tanz, ist es ein langer Weg. „Die Pyramide ist das Schwierigste. Jeder hat hier seine Position. Wenn einer nicht funktioniert, dann gelingt es nicht.“