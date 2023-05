Am 21. Mai wartet der Internationale Museumstag in Bretten und den Umlandgemeinden mit zahlreichen Attraktionen auf. Dabei gibt es zahlreiche Sonderprogramme.

Der Internationale Museumstag ist ein seit 1978 weltweit jährlich stattfindendes Ereignis. Ziel ist es, auf die Vielfalt und Bedeutung der Museen aufmerksam zu machen. Auch Museen in Bretten und Knittlingen sind an der Aktion beteiligt. Zahlreiche Museen – von den Heimat- und Regionalmuseen bis hin zu den großen staatlichen Einrichtungen – präsentieren sich an diesem Tag meist bei freiem Eintritt mit besonderen Aktionen wie Sonderführungen.

Drei städtische Museen unterschiedlichster Ausrichtung beherbergt Brettens Kernstadt. Das aus dem Jahr 1585 stammende Gerberhaus zeigt die Arbeits- und Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts, das Deutsche Schutzengelmuseum im Schweizer Hof ist hingegen den überirdischen Helfern unterschiedlicher Kulturen gewidmet.

Zusätzlich befindet sich in den Räumen des historischen Baus des Schweizer Hofes das Stadtmuseum, welches durch regelmäßig wechselnde Sonderausstellung zum Leben erweckt wird und normalerweise zahlreiche Museumsinteressierte anlockt, teilte das Brettener Bürgermeisteramt mit.

Sonderprogrammpunkte bei Brettener Museen

Am Sonntag, 21. Mai, laden die Brettener Museen im Rahmen des Internationalen Museumstags zu zwei Sonderprogrammpunkten ein: von 10 bis 11 Uhr findet im Schweizer Hof eine Kuratorenführung durch die Ausstellung „Bretten 1933 – 1945: Diktatur in einer badischen Kleinstadt“ mit Museumsleiterin Linda Obhof statt. Von 11 bis 13 Uhr werden im Gerberhaus mit Heike Aichert „Fachwerkhäusle“ gebastelt (Alter der Teilnehmer: fünf bis zehn Jahre).

Internationaler Museumstag, das bedeutet im Melanchthonhaus Bretten: freien Eintritt und kostenlose Führungen, teilte die Melanchthon-Akademie Bretten mit. An der 42. Auflage der Initiative beteiligt sich auch wieder die Gedenkstätte für den in Bretten geborenen Reformator und Universalgelehrten Philipp Melanchthon. Das Haus ist von 11 bis 17 Uhr am Sonntag, 21. Mai durchgehend geöffnet.

Zudem werden um 11.30 Uhr und um 15.30 Uhr Rundgänge durch die üppig ausgestatteten Räume angeboten, die mit Büchern und Kunstwerken gefüllt Einblicke in das Leben und Werk Philipp Melanchthons bieten, aber auch viele Bezüge zum politisch und religiös bewegten Reformationszeitalter aufweisen.

Fauststadtfest in Knittlingen

In Knittlingen findet von Samstag, 20. Mai, bis Montag, 22. Mai, das Fauststadtfest rund um die historische Marktstraße und den Pfleghof sowie auf und unter dem Rathaus-Parkplatz statt, so die Stadtverwaltung. Am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, und somit am Internationalen Museumstag kann jeweils von 12 bis 18 Uhr das Faust-Museum (Kirchplatz 2) mit der Dauerausstellung rund um den bekanntesten Sohn der Stadt kostenlos besichtigt werden.