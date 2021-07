Interview

Schulleiter der Brettener Schillerschule: „Die Schulen hängen Jahre hinterher“

Wolfgang Mees, Leiter der Brettener Schillerschule, geht am Ende dieses Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Hansjörg Ebert erzählt er, was ihn an seinem Beruf fasziniert und was er für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen für besonders wichtig hält.