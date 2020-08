Investor erklärt seine umstrittenen Pläne für die Melanchthon-Höhe in Bretten

Die Pläne zur Bebauung der Melanchthon-Höhe am Alexanderplatz sorgen für kontroverse Diskussionen in Bretten. Irreführende und falsche Angaben in der Pressemappe des Investors sorgen für zusätzliche Irritationen, da zahlreiche der dort angeführten Projekte nie verwirklicht wurden. Unser Redaktionsmitglied Hansjörg Ebert hat Volker Gairing, den Geschäftsführer der BVA Immobilien, und deren Architekt Istvan Alexander Toth, dazu befragt. Mit dabei beim Pressegespräch war auch Stadtbaudirektor Karl Velte und der Brettener Projektentwickler Siegbert Kößler.

Herr Gairing, welche Bezüge haben Sie zu Bretten, und wie kam es zu diesem Grundstückskauf?