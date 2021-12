Andrea Schwarz von den Grünen verbessert ihr gutes Wahlergebnis von 2016 noch einmal um knapp fünf Prozentpunkte und gewinnt mit 32,1 Prozent der Stimmen das Direktmandat.

2016 hatte es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU gegeben, das Andrea Schwarz nur knapp für sich entscheiden konnte. Diesmal ist die Sache klar und der Vorsprung groß: ein deutlicher Zuspruch für die engagierte politische Arbeit der vergangenen vier Jahre.

Ansgar Mayr (CDU) und Christian Jung (FDP) müssen indes bis weit nach Mitternacht zittern. Erst dann erfahren die beiden, dass auch sie es geschafft haben. Die Christdemokraten verlieren mit ihrem neuen Kandidaten zwar gut vier Prozentpunkte gegenüber 2016, doch Mayr schafft mit 23 Prozent der Stimmen den Sprung nach Stuttgart und zieht als Nachfolger von Joachim Kößler ins Landesparlament ein.

Der 14. März 2021 ist für die CDU im Landkreis ein schwarzer Abend

Insgesamt aber ist der 14. März für die CDU im Landkreis ein schwarzer Abend. Christian Jung verbessert das Ergebnis der Liberalen von 2016 um drei Prozentpunkte auf 11,4 Prozent und ist fortan ebenfalls Mitglied des Landtags.

Für Andrea Schwarz bedeutet der eindeutige Wahlsieg einen großen Motivationsschub für die neue Legislaturperiode. In der will sie einige Themen angehen, für die es bislang nicht gereicht hat: die Reform des Rettungswesens, die naturnahe Landwirtschaft und ein neuer Gesellschaftsvertrag. Als Koalitionspartner wäre der Grünen zwar die Sozialdemokraten lieber, weil da die größeren Schnittmengen bestünden. Doch sie arrangiert sich auch mit den Christdemokraten.

Die deuten das Wahlergebnis als klaren Wählerauftrag, die grün-schwarze Koalition fortzusetzen. Wobei das „Weiter so“ nicht für die CDU selbst gelte, wie Ansgar Mayr betont. Er fordert eine tiefgehende Analyse des Wahlergebnisses und eine grundlegende Erneuerung der Landes-CDU. Besonders im Blick hat er dabei zum einen das Führungspersonal, das die Partei in Stuttgart repräsentierte und zum anderen eine neue inhaltliche Ausrichtung.

Landtagsfraktion der CDU mittlerweile neu aufgestellt

Die hat es mittlerweile gegeben: Die Landtagsfraktion der CDU sei komplett neu aufgestellt, ebenso die Partei in der Landesregierung. Mittlerweile habe es auch eine Erneuerung in der Landes-CDU gegeben, unter anderem mit einer neuen Generalsekretärin, erklärt Mayr auf Nachfrage. Eine Kommission arbeite darüber hinaus an einer inhaltlichen Neuausrichtung.

Christian Jung (FDP) zeigt sich nach der langen Wahlnacht erfreut darüber, dass der Wahlkreis Bretten nun mit drei Abgeordneten in Stuttgart vertreten ist. Er kündigt an, dass er sich in der Verkehrspolitik engagieren möchte. Die B35-Ortsumgehung von Bruchsal über Bretten und Bauschlott nach Pforzheim liegt ihm am Herzen, von einer Verlängerung der Zabergäubahn nach Bretten hält er hingegen nicht viel.