Mit knappster Mehrheit hat der Brettener Gemeinderat am 2. März endgültig grünes Licht für die Umgestaltung des Sporgassen-Projekts gegeben. Auf dem Areal entsteht eine Tiefgarage, darauf ein Dienstleistungszentrum.

Nach jahrelangem Hin und Her sorgt der Brettener Gemeinderat in seiner Sitzung am 2. März im Hallensportzentrum „Im Grüner“ für eine historische Weichenstellung: Mit knappster Mehrheit, nämlich 14 Ja-Stimmen, votierte der Gemeinderat für die Umgestaltung des Sporgassenareals.

Bei der namentlichen Abstimmung sprechen sich 13 Ratsmitglieder sowie Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) für das ambitionierte und gleichermaßen umstrittene Bauprojekt im Herzen der Altstadt aus.

Die Umgestaltung der Sporgasse soll in zwei Bauabschnitten erfolgen, der Baubeginn ist für Herbst geplant. Im ersten Abschnitt entstehen eine zweigeschossige Tiefgarage und ein Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt starten mit einem acht Meter tiefen Aushub für die Tiefgarage.

Der Brettener Gemeinderat Maximal 27 Stimmen können bei einer Abstimmung im Brettener Gemeinderat vergeben werden. Das setzt voraus, dass sich alle 26 Stadträte sowie der Oberbürgermeister an der jeweiligen Abstimmung beteiligen. Jeder der 26 Stadträte hat eine Stimme, dazu kommt die Stimme des Oberbürgermeisters. Für eine einfache Mehrheit braucht man somit stets 14 Stimmen. Die stärkste Fraktion im Brettener Stadtparlament stellt die CDU mit sechs Ratsmitgliedern. Jeweils vier Mitglieder haben die Grünen, die Aktiven sowie die Freie Wähler Vereinigung. Mit drei Stadträten ist die SPD im Rat der Melanchthonstadt vertreten, die FDP-Fraktion besteht aus zwei Mitgliedern. Mit jeweils einem Stadtrat sind die AfD und Aufbruch in dem Gremium vertreten, daneben gibt es mit Ariane Maaß eine fraktionslose Abgeordnete. Maaß hatte Ende Januar die Aktiven-Fraktion verlassen und will sich vorerst auch keiner anderen Fraktion im Rat anschließen.

In dieser wird es auf zwei Ebenen insgesamt 189 Stellplätze geben, acht davon mit Ladestationen für E-Autos. Die Bauzeit für die Tiefgarage beträgt voraussichtlich zehn bis zwölf Monate. Im Anschluss daran soll auf der Tiefgarage ein Dienstleistungszentrum mit dem Schwerpunkt Gesundheit entstehen. Die Kosten für das Projekt werden mit rund 17 Millionen Euro beziffert.

Statements im Gemeinderat zeigen, wie umstritten das Sporgassen-Projekt ist

Wie umstritten das Sporgassen-Projekt im Gemeinderat ist, wird an den Statements der Fraktionen deutlich. Als Sieger der Abstimmung dürfen sich später neben der Verwaltungsspitze vor allem die Fraktionen von CDU, Grünen und SPD fühlen, die mit ihren Stimmen dafür sorgen, dass es auch tatsächlich grünes Licht für das millionenschwere Bauvorhaben gibt.

„Die objektiven Fakten wurden eingeholt, jetzt gilt es Farbe zu bekennen“, sagt CDU-Fraktionssprecher Martin Knecht und fordert, beim weiteren Vorgehen „zusammen zu handeln“. Dem schließt sich Otto Mansdörfer, der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, an: „Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt müssen noch in diesem Jahr starten.“ Und Edgar Schotterbeck von der SPD-Fraktion sagt: „Die Sporgasse war in den letzten Jahren immer wieder Thema, aber es ist nichts passiert. Wir sollten das Projekt jetzt angehen.“

Wir wollen kein Sargnagel der Brettener Innenstadt und ihrer Gewerbetreibenden sein. Jörg Biermann, die Aktiven

Klar gegen das Projekt sprechen sich die Aktiven aus. „Wir lehnen die Bebauung der Sporgasse in der von der Verwaltung jetzt vorgelegten Form ab. Wir wollen kein Sargnagel der Brettener Innenstadt und ihrer Gewerbetreibenden sein“, erklärt Fraktionschef Jörg Biermann.

Auch die Freien Wähler können sich laut Stadträtin Sibille Elskamp nicht für eine Zustimmung zu dem Projekt durchringen. Ihrer Meinung nach würden die Kosten in erster Linie auf Schätzungen basieren, zudem sehe sie die anvisierte Fertigstellung bis zum 30. Juni 2023 als „kritisch“ an.

Knapp zwei Drittel der Gesamtfläche bei der Abstimmung bereits vermietet

Am Tag der finalen Abstimmung sind bereits sieben Verträge mit Mietern für das Dienstleistungszentrum fix ausgehandelt. Darüber informiert Frank Bohmüller, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bei der Stadt Bretten, die anwesenden Ratsmitglieder und die rund 60 Besucher, die zur Sitzung ins Hallensportzentrum gekommen sind.

Dazu kommen drei weitere Verträge, wobei die Mieter hier jeweils ein zeitlich begrenztes Rücktrittsrecht haben, so Bohmüller weiter. Verbindliche Mietverträge liegen laut Bohmüller von drei Fachärzten – einem Augenarzt, einem HNO-Arzt und einem Zahnarzt – sowie von zwei Fachgeschäften – einer Apotheke, einem Optiker und Hörakustiker – und von zwei Dienstleistungsunternehmen vor.

Damit seien exakt 62,1 Prozent der Gesamtfläche vermietet (Stand: 2. März). Sollten auch die drei Interessenten, die noch ein Rücktrittsrecht haben, zusagen, sind laut Bohmüller sogar 81,1 Prozent der Gesamtfläche belegt. Mit diesen Zahlen und Fakten widerlegt der oberste Wirtschaftsförderer der Melanchthonstadt die Kritiker des Sporgassen-Projekts, die stets lautstark behauptet hatten, die Stadt würde eben nicht genügend Interessenten für das geplante Dienstleistungszentrum finden.