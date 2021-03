Kritik übt die Brettener FDP daran, dass wichtige Vorhaben wie die Südwestumgehung oder die Bebauung der Sporgasse von der Verwaltung nicht durchgängig verfolgt würden. Es sei offensichtlich, dass es in Bretten an einem funktionierendem Projektmanagement und einer vernünftigen Kommunikation zu den Bürgern fehle, erklärt Jan Elskamp. Man brauchen endlich eine Gesamtstrategie für die Stadtentwicklung, eine übergreifende Vision, die sich als Richtschnur für die Kommunalpolitik eigne. Bauschmerzen bereite auch das 17 Millionen Euro teure Dienstleistungszentrum an der Sporgasse.