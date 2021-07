Neuwahl im September

Auf Augenhöhe mit Autoritäten: Brettener Jugendgemeinderäte blicken zum Abschied zurück

Jugendgemeinderäte legen den Finger in die Wunden und sind das Sprachrohr junger Menschen. In Bretten gibt es dieses Gremium seit 2011, am 26. September wird es zum vierten Mal gewählt. Zwei Jugendgemeinderäte blicken auf die vergangenen Jahre zurück.