An der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ haben in Bretten diesmal 65 Nachwuchsleser teilgenommen. Die jungen Leseratten im Alter von zehn bis 13 Jahren haben insgesamt 293 Bücher und 62.599 Seiten gelesen.

Diese Leistung ist definitiv preiswürdig: Insgesamt 5.102 Seiten in acht Wochen hat Sarah Lichtenwalter im Rahmen von „Heiß auf Lesen“ gelesen. Damit war Lichtenwalter die fleißigste Teilnehmerin der Sommerleseaktion, die am 11. Juli gestartet wurde.

Neben Lichtenwalter, für die ihre Schwester Hanna vertretungsweise den Preis und die Urkunde entgegennahm, wurden am Samstagnachmittag auch Maximilian Dittes (4.341 Seiten) und Melissa Kraus (4.107 Seiten) im Bürgersaal des Alten Rathauses für ihre Leseleistungen ausgezeichnet.

„Ich mag Bücher und deshalb lese ich auch viele Bücher“, sagt Dittes, der nach eigenem Bekunden in der Regel Bücher mit rund 150 Seiten liest, diesmal waren es 28. „Nächstes Jahr muss ich auch ein paar Bücher lesen, die mehr Seiten haben“, meint der Nachwuchsleser.

Wenn ich ein Buch sehe, das ich noch nicht gelesen habe, fange ich sofort an zu lesen. Melissa Kraus, Teilnehmerin an der Aktion „Heiß auf Lesen“

Genau das macht Kraus, die gern zu Büchern mit bis zu 600 Seiten greift, diesmal elf. „Ich bin auf jeden Fall eine Leseratte. Ich lese wirklich viel. Wenn ich ein Buch sehe, das ich noch nicht gelesen habe, fange ich sofort an zu lesen“, berichtet Kraus.

Aktion „Heiß auf Lesen“ soll Jugendlichen das Lesen schmackhaft machen

Die 65 angemeldeten „Heiß auf Lesen“-Teilnehmer im Alter von zehn bis 13 Jahren haben im Aktionszeitraum insgesamt 293 Bücher und 62.599 Seiten gelesen. „Die Aktion wird wirklich gut angenommen“, betont Anette Giesche, die Leiterin der Brettener Stadtbücherei.

Mit Blick auf die „Heiß auf Lesen“-Aktion, die in der Melanchthonstadt zum zwölften Mal stattfand, merkt die Bibliothekarin an, dass es gar nicht so sehr darauf ankomme, wer wie viel liest. „Hauptsache die Jugendlichen lesen überhaupt“, meint die Stadtbücherei-Leiterin.

Leseratten aus Bretten schreiben kurze Rezensionen ihrer Lieblingsbücher

Bevor Giesche zusammen mit den Stadtbücherei-Mitarbeiterinnen Sabine Engel und Dorothea Bauer die Preise für die erbrachten Leistungen an den Lese-Nachwuchs übergab, mussten die Leseratten aber noch einmal selbst zum Kugelschreiber greifen.

Die anwesenden „Heiß auf Lesen“-Teilnehmer mussten in höchstens drei Sätzen kurze Buchempfehlungen für ihr Lieblingsbuch oder ihre Lieblingsbuchreihe schreiben. Diese Rezensionen werden von den Stadtbücherei-Mitarbeiterinnen zeitnah am PC abgetippt und dann auf kleine Kärtchen gedruckt, die künftig neben den entsprechenden Büchern liegen sollen.

Der Hintergrund dieser Aktion ist eines von mehreren Ergebnissen einer Umfrage, die von der Stadtbücherei im Rahmen der Sommerleseaktion durchgeführt wurde.

„Viele Teilnehmer der diesjährigen Sommerleseaktion haben geschrieben, dass sie sich in Buch-Fragen gern beraten lassen – allerdings am liebsten von Gleichaltrigen. Das wird in Zukunft durch diese kurzen Empfehlungen möglich sein. Diesem Wunsch der jungen Leser kommen wir natürlich gerne nach“, erklärt Stadtbücherei-Mitarbeiterin Engel.

Lese-Nachwuchs erstellt seine Wunschbibliothek

Daneben hatten die jungen Leseratten die Möglichkeit, zu sagen, was sie sich von einer Stadtbücherei erwarten und erhoffen und welches Angebot sie sich künftig in der Stadtbücherei wünschen.

So können alle sehen, wie sich junge Leser ihre künftige Stadtbücherei vorstellen. Anette Giesche, Leiterin der Brettener Stadtbücherei

„Diese Wunschbibliothek werde ich möglichst bald dem Oberbürgermeister und dem Gemeinderat präsentieren. So können alle sehen, wie sich junge Leser ihre künftige Stadtbücherei vorstellen“, versicherte Bibliothekarin Giesche.

„Heiß auf Lesen“ hat zum zwölften Mal stattgefunden. „Bretten ist also von Anfang an dabei“, erklärt Stadtbücherei-Leiterin Giesche stolz. Koordiniert wird die Sommerleseaktion, die diesmal in 39 Bibliotheken im Regierungsbezirk angeboten wurde, von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe.

Im Jahr 2021 hatte „Heiß auf Lesen“ landesweit über 16.000 Clubmitglieder. Die Teilnehmer erhalten ab dem ersten gelesenen Buch eine Urkunde. Die Schirmherrschaft hatte auch in diesem Jahr Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder übernommen.