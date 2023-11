Junges Blut im Leitungsteam des Brettener Gugg-e-mol-Theaters

Das neue Vorstandsteam des Brettener Schauspielvereins rückt die Jugendarbeit in den Vordergrund und stellt die neue Produktion „Don Quixote“ vor.

Seit ein paar Monaten wird das Gugg-e-mol-Theater in Bretten von einem jungen Vorstandsteam geleitet und am Wochenende steht die Premiere der aktuellen Produktion „Don Quixote“ an. Grund genug, mit dem Leitungsteam zu sprechen und bei den Proben vorzuschauen.

Premiere der neuen Gugg-e-mol-Produktion in Bretten

Nach mehr als 30 Jahren gab Judith Fritz im April den Stab als künstlerischer Vorstand an ihre Nichte Stefanie Harsch weiter. Bereits 2019 hat Artur Mesin das Amt des technischen Vorstands von Axl Bajus übernommen, der dieses rund 20 Jahre innehatte. Komplettiert wird das Vorstandsteam durch Dieter Freis.

Obwohl alle drei unter 35 Jahre alt sind, handelt es sich bei ihnen doch bereits um „alte Theaterhasen“. Mesin und Freis sammelten bereits ab 2003 in den Kinder- und Jugendgruppen erste Bühnenerfahrungen und blieben dem Gugg-e-mol bis heute treu. Stefanie Harsch wirkt seit 2011 in den Erwachsenenproduktionen mit. Und nun also auch noch Vorstand.

Wir erleben unser Theater als eine große Familie. Stefanie Harsch

Künstlerischer Vorstand

„Wir erleben unser Theater als eine große Familie“, erzählt Stefanie Harsch. „Dieses Wir-Gefühl möchten wir unbedingt erhalten und weitertragen. Aber wir spüren auch, dass sich Vereinsleben verändert, gerade seit Corona“, ergänzt Dieter Freis. „Zum Beispiel nehmen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen ab. Darauf müssen wir reagieren.“

Einen wichtigen Zukunftsfaktor sieht das Vorstandsteam in der Jugendarbeit. Da es aktuell weder die Gugg-e-Motten noch die Gugg-e-Teens gibt, werden neue Formen für das Kinder- und Jugendtheater gesucht. „Mit den Zukunftsmotten hat Bärbel Eickmeier ein spannendes Projekt gestartet“, berichtet Harsch.

„Aber wir sind auch für Kooperationen außerhalb unseres Theaters offen“, betont Artur Mesin. „So proben und spielen die beiden Theater-AGs des Melanchthons-Gymnasiums während des Schulumbaus bei uns im Haus. Diese Kooperation kann gerne auch verlängert werden.“

Für weitere Gastspiele und Lesungen offen

Weitere Gastspiele, Lesungen, Konzerte – das junge Vorstandsteam ist für vieles offen. Auch wer sich selbst auf der Bühne ausprobieren möchte, sei herzlich willkommen. „Wer nicht selbst im Rampenlicht stehen möchte, aber dennoch eine schöne Aufgabe sucht: Wir brauchen auch helfende Hände in der Technik, der Maske und handwerkliches Geschick beim Aufbau des Bühnenbildes“, zählt Mesin einige weitere Einsatzfelder auf.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, für die Besucher einen schönen Abend zu gestalten“, bringt es Stefanie Harsch auf den Punkt.

Die nächste Gelegenheit für solch einen schönen Abend bietet die Aufführung der aktuellen Produktion. Ab dem Wochenende bis Ende Februar wird das Stück „Don Quixote“-Stück nach Cervantes von Lutz Hübner aufgeführt. Eine Geschichte über Freundschaft, Fantasie und Abenteuerlust. Und am Schluss wird klar, dass die Normalen verrückt und die Verrückten normal sind.