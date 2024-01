Verfolgungsfahrt: Unbekannter flüchtet in Bretten vor Polizeistreife

Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstagmorgen gegen 9.55 Uhr auf der B35, Höhe Diedelsheim, vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der Raser gefährdete durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer, weshalb nun Geschädigte und Zeugen gesucht werden, teilte die Polizei mit.

Verkehrspolizisten wollten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Die Anhaltesignale der Beamten missachtete der Fahrzeuglenker mit Darmstädter Zulassung (DA-) jedoch und fuhr stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Maulbronn davon. Auf seiner Flucht missachtete er unter anderem eine rote Ampel an einer Kreuzung der B35, Höhe Gölshausen. Außerdem überholte er diverse Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehrs in teils rücksichtsloser Art und Weise. Auf Höhe Knittlingen verloren die Polizei den Flüchtigen aus den Augen.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 11 11 zu melden.