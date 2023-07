Unbekannte brechen in ein Feuerwehrgebäude in Oberderdingen ein

Die Täter sind am Montagnachmittag über ein Fenster in das Gebäude der Feuerwehr in Oberdingen-Flehingen gelangt. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Einbruch in ein Feuerwehrhaus in Oberdingen-Flehingen ist es am Montagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter gegen 16.30 Uhr über ein Fenster in den Mannschaftsraum der Feuerwehr ein.

Im Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Schränke und stahlen ein Mobiltelefon. Wie die Polizei vermutet, seien die Unbekannten bei ihrer Tat gestört worden. Daraufhin seien sie in eine unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht nun die Einbrecher

Die Beamten des Polizeireviers Bretten nahmen die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugen und Hinweise.