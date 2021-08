Rekordbeteiligung beim Stadtradeln: Brettener treten kräftig in die Pedale

138.554 zurückgelegte Kilometer innerhalb von drei Wochen – das ist die eindrucksvolle Bilanz der Brettener Teilnehmer an der Stadtradel-Kampagne 2021. Mit dieser Strecke wurden in der Melanchthonstadt umgerechnet 20 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

Die Stadtradel-Kampagne erfreut sich in Bretten immer größerer Beliebtheit. Nachdem 2019 bei der ersten Teilnahme der Großen Kreisstadt an dem deutschlandweiten Wettbewerb zur CO 2 -Vermeidung in Kommunen 245 Radbegeisterte in den Sattel stiegen, waren es 2020 mit 584 gemeldeten Teilnehmern schon mehr als doppelt so viele.

In diesem Jahr verzeichnet die Melanchthonstadt mit 687 Teilnehmern erneut ein Rekordergebnis – und die Brettener haben dabei kräftig in die Pedale getreten.

In dem dreiwöchigen Zeitraum der Kampagne (27. Juni bis 17. Juli) wurden in Bretten insgesamt 138.554 Kilometer zurückgelegt, dadurch wurden umgerechnet 20 Tonnen CO2 vermieden.

Brettener Pedaleure fahren „ein paar Mal um den Globus“

Mit dieser Strecke schaffe man es „ein paar Mal um den Globus“, sagte Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) anerkennend und fügte dann schmunzelnd an: „Dabei sind ganz bestimmt auch einige Reifen platt geradelt worden.“

Die durch die engagierten Radler eingesparten 20 Tonnen CO 2 bezeichnete der Rathauschef als „schöne Hausnummer“, das wiederum passe sehr gut in das Klimaschutzkonzept, das die Große Kreisstadt auf den Weg gebracht hat.

Bastian Pux verweist Rolf Dittes und Manfred Bickel auf die Plätze

Bei einer kleinen Feierstunde auf dem Alfred-Leicht-Platz vor dem Rathaus zeichnete OB Wolff, der von einer erfolgreichen und gleichermaßen gelungenen Stadtradel-Kampagne sprach, nun die besten Teilnehmer aus.

Mit „beeindruckenden“ 2.104 zurückgelegten Kilometern auf dem Fahrrad war Bastian Pux der mit Abstand eifrigste Brettener Kilometer-Sammler, gefolgt von Rolf Dittes mit 1.524 sowie Manfred Bickel mit 1.506 gefahrenen Kilometern.

Die ältesten aktiven Radler waren Rolf Müller und Manfred Boes, die jüngsten Pedaleure im 687-köpfigen Teilnehmerfeld waren Selim Öz, Linus Kraus und Florian Ernhardt.

RSC Bretten hat in der Teamwertung die Nase vorn

In der Teamwertung sicherte sich der Rad-Sport-Club (RSC Bretten) den ersten Platz. Die 20 gemeldeten RSC-Fahrer schafften zusammen 12.982 Kilometer.

Rang zwei belegten die Leichtathleten des TV Bretten, die 41 Teilnehmer gemeldet hatten, mit 12.869 erradelten Kilometern vor den 71 Startern der RIO Bikers, die in den drei Kampagne-Woche zusammen 12.309 Kilometer zurücklegten.

Das personell stärkste Team stellte die Max-Planck-Realschule (MPR) Bretten, für die 100 Teilnehmer in die Sättel stiegen.

Mit 9.374 Kilometern belegten die MPR-Pedaleure hinter Dürrenbüchig (10.252 Kilometer) und der Seeburger AG (9.543 Kilometer) den sechsten Platz in der Teamwertung, die Teamwertung der Schulen entschied die MPR derweil für sich.

Beim Thema Radfahren hat Bretten „noch vieles in petto“

„Die Begeisterung am Stadtradeln und die große Teilnehmerzahl zeigen, dass das Thema Radfahren in Bretten mittlerweile groß geschrieben wird“, meinte OB Wolff.

Man habe in den vergangenen Jahren schon viel auf diesem Gebiet getan, betonte der Rathauschef und verwies darauf, dass „wir noch vieles in petto haben“.

Im Fokus stehe dabei unter anderem der Ausbau der Überland-Radwege, hier gebe es noch einiges zu tun, erklärte Wolff und sagte an die anwesenden Stadtradeln-Teilnehmer gerichtet: „Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen auch im nächsten Jahr wieder dabei sind und gemeinsam mit uns ein Zeichen für mehr Radverkehr und Klimaschutz setzen.“