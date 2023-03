Land und Kommunen sind in der Pflicht, die Bevölkerung besser über Notfalltreffpunkte und das Verhalten im Katastrophenfall zu informieren, findet Andrea Schwarz, Landtagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Bretten.

In Zeiten der Energieknappheit, zunehmender Extremwetterereignisse und wachsender globaler Spannungen haben Bund, Länder und Kommunen die Themen Katastrophen- und Zivilschutz auf die politische Tagesordnung gesetzt. Vielerorts werden Notstromaggregate angeschafft und Notfallpläne überarbeitet.

Zu dem Thema hat der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen am Montagabend eine Informationsveranstaltung im Bürgersaal des Alten Rathauses abgehalten. Zum Treffen „Übung macht die Meisterin/den Meister – Katastrophenschutz und kommunale Resilienz“ hatte der Verband die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Bretten, Andrea Schwarz (Grüne), eingeladen.

Schwarz ist Sprecherin für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz der Grünen-Landtagsfraktion. Sie erklärte rund 20 Interessierten die aktuellen Maßnahmen und Konzeptionen der Landesregierung. So würden Kultus- und Innenministerium verstärkt für Katastrophenfälle sensibilisieren wollen. „Da möchten wir in den Schulen anfangen und Kinder ab der ersten Klasse an diese Thematiken heranführen“, sagte Schwarz.

Es gehe dabei nicht darum, Panik zu verbreiten, sondern Menschen schon früh auf Extremsituationen vorzubereiten. „Im Unterricht lassen sich Grundsätze des Bevölkerungsschutzes altersgerecht vermitteln“, sagte die Abgeordnete. Wichtig sei auch, dass Notstände zukünftig häufiger geprobt werden.

„Ich halte es für ganz essenziell, dass wir mehr üben“, sagte Schwarz weiter. Eine Katastrophe sei ein Geschehen, das Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, die Umwelt, oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung gefährdet. „Das geht uns dann alle etwas an. Und die Menschen müssen in der Lage sein, dann richtig handeln zu können.“

Andrea Schwarz: Bürger können in Sachen Katastrophenschutz selbst aktiv werden

Land und Kommunen seien in der Pflicht, die Bevölkerung besser über Notfalltreffpunkte und das Verhalten im Katastrophenfall zu informieren. „Es ist gut, wenn Städte und Gemeinden Wärmehallen einrichten, sich auf Notsituationen vorbereiten. Das alleine reicht aber nicht, wenn das den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelt wird“, erklärte Schwarz.

Jede Katastrophe sei anders. Gerade dann käme es darauf an, dass Routinen bestehen, die sich flexibel anwenden lassen. Ein jeder Bürger könnte beispielsweise mit der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs auch selbst etwas für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft beitragen.

Nach den Ausführungen von Schwarz hatten die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, Anmerkungen zu machen und Fragen zu stellen. Martin Spohner, Mitglied des Brettener Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes, wollte die Landtagsabgeordnete dabei auf einen Missstand bei Katastrophenschutzübungen und -fortbildungen aufmerksam machen. „Bei unseren Kollegen von der Feuerwehr ist es so, dass diese für Übungen von ihrem Arbeitgeber freigestellt werden müssen. Beim DRK ist das nicht der Fall“, sagte Spohner.

Hier seien die Ehrenamtlichen auf die Kulanz ihrer Arbeitgeber angewiesen oder müssten sich Urlaub nehmen. Schwarz kündigte an, diesen Sachverhalt prüfen zu wollen. „Da lässt sich bestimmt etwas ändern “, meinte Schwarz.